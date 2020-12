Des nouveautés, quelques classiques, de la joie, de la bonne humeur, des refrains et des mélodies à partager : notre playlist de 4h pour passer de joyeuses fêtes.

The Supremes et Rachid Taha, Wham! et Gorillaz : quatre heures de musique pour des fêtes de fin d'année plus joyeuses © Getty / blackCAT

Vous avez deux heures pour finir toutes les courses de Noël et vous n'avez aucune énergie ? Respirez à fond, balancez Heartbreaker de Metronomy, et c'est reparti. Plus efficace que trois cafés bien serrés.

Tonton Hubert a passé le repas à vous poser les mêmes questions que l'année dernière, celle d'avant et celle encore avant ? Eclipsez-vous en prétextant une petite sieste et écoutez à plein volume Wake me up, before you go go.

Votre train a trois heures de retard, et quelqu'un massacre la musique d'Amélie Poulain sur le piano de la gare ? Pfff.. Éloignez-vous et mettez Fever de Dua Lipa et Angèle.

Votre soirée de réveillon à laquelle vous pensez depuis des semaines est annulée évidemment ? Poussez les meubles, enlevez vos chaussures et dansez sur 100% VIP de Katerine.

....

Trajets en train, footing dans le froid, balade sur la plage, courses de dernière minute, sieste auprès du feu, réveillon en solo : les occasions d'écouter de la musique ne manqueront pas dans les semaines à venir.

L'équipe de la programmation musicale de France Inter vous a concocté une playlist spéciale : de Philippe Katerine à Diana Ross en passant par La Femme, The Specials ou Rosalia... quatre heures de musique pour dire bye bye à une année pourrie et accueillir joyeusement 2021.

🎧 Une playlist à écouter ici-même, sur Deezer ou Spotify. Bonne écoute !

