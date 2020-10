A l'occasion de notre journée spéciale consacrée, avec Konbini, à celles et ceux qui construisent le monde de demain, notre programmeur Thierry Dupin a concocté une playlist de moins de 30 ans ! A découvrir dès maintenant, et le 14 octobre toute la journée sur notre antenne.

Génération demain : d'Angèle à Nekfeu, en passant par Aloïse Sauvage et Vianney, 40 titres signés de la génération de 20-30 ans © Getty / montage

Dans cette playlist, la benjamine Mélodie Lauret a 20 ans et les aînés en ont à peine dépassé 30 (Nekfeu, Minuit, Terrenoire). De 20 à 29 ans, ils se sont déjà fait un nom sur la scène musicale, s'affranchissant des codes et des étiquettes. Bien malin qui pourrait mettre Aloïse Sauvage ou Vendredi sur mer dans des cases. Angèle, du haut de ses 24 ans, remplit l'Accor Arena plusieurs soirs de suite. Damso cumule des millions de vues sur YouTube. Vianney en est déjà à son troisième album...

Ces artistes qui écrivent, chantent, composent, parfois les trois à la fois, ont en commun une parole libre, des textes pas formatés, une volonté de changer les choses, de dire tout haut ce qui les porte ou ce qui les heurte. Dans leurs chansons, mais aussi sur scène ou sur les réseaux sociaux.

Ils se rejoignent parfois les uns les autres, partageant un titre sur un album, ou un duo en concert. Leur public a leur âge, mais pas seulement. Ils sont l'énergie et la force à venir d'une scène musicale bouillonnante. Ils sont l'énergie et la force de la #GénérationDemain.

Ecoutez-les !

🎧 Une playlist de 40 titres, à écouter ici-même sur Deezer et Spotify.