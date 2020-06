Pour que notre été rime avec fredonner, chanter et danser, nos programmateurs musicaux nous ont préparé une playlist pep's et joyeuse de plus de six heures.

Six heures de musique(s) pour avoir le sourire tout l'été © Getty

Le printemps a été si particulier, que personne ne sait très bien à quoi ressemblera l'été.. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura tous besoin de souffler, de respirer, de retrouver la joie, le soleil, la musique et la fête. Alors que vous soyez dans un transat ou un tramway, dans une prairie ou un bureau, sur la plage ou votre canapé, en solo, en famille, entre amis... fredonnez tout l'été avec cette playlist concoctée par nos programmateurs musicaux : Murielle Perez, Djubaka, Thierry Dupin et Jean-Baptiste Audibert.

De Billie Eilish à Michel Polnareff, vous entendrez pêle-mêle les voix de Jorja Smith, Malik Djoudi, Pomme, Daft Punk, Lana Del Rey, Christophe, The Mamas & The Papas, Joy Crookes, Asaf Avidan, Colette Magny, Laura Cahen, Yelle ou Mouloudji.

Il y en a pour tous les goûts, et pour tout l'été.

Alors ici-même, sur Deezer ou Spotify, montez le son et laissez-vous porter !

