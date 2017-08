Depuis 2003, la fin du mois d’août est rythmée par la dernière grand-messe musicale de l’été, le festival qui sonne la fin des vacances et annonce la rentrée : "Rock en Seine"

France Inter vous donne rendez-vous à Rock en Seine les 25 et 26 août © AFP / Thomas Samson

Aux portes de Paris, dans le somptueux Parc de Saint Cloud, Rock en Seine accueille près de 120 000 amateurs de rock, mais pas seulement…

Cette année le festival vous attend du 25 au 27 août, et déploie sa programmation musicale au gré des six scènes disséminées sur le site, pour trois jours de musiques, dans une ambiance détendue et festive : Franz Ferdinand, Band of Horses, The Kills, The Lemon twigs, XX, Lee Fields, George Ezra, Cypress hill, Flume, Columbine, Vince Staples et bien d’autres artistes vous invitent à les rejoindre cette année, toute la programmation est ici.

Nous vous proposons de vous imprégner des couleurs musicales de cette nouvelle édition, sans oublier les artistes qui ont marqué les éditions précédentes, à travers notre playlist Rock en Seine.

Une pensée toute particulière pour le groupe Her dont l’un des membres nous a quitté récemment. L’équipe de la programmation musicale de France Inter a le cœur triste, et adresse ses meilleures pensées à Victor, ainsi qu’aux proches et à la famille de Simon. Le concert de Her aura bien lieu à Rock en Seine le 26 août sur la scène du Bosquet, et c’est avec la dernière chanson du duo rennais que débute cette playlist Rock en Seine :

Aller plus loin

♫♪ | Toutes les playlists de France Inter