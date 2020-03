Épidémie de coronavirus, lieux publics fermés, déplacements limités... nos programmateurs musicaux ont élaboré une playlist zen à écouter en solo ou en famille, pour que les journées passent un peu plus facilement.

De la musique zen pour adoucir les journées © Getty

Des enfants surexcités par la fermeture des écoles, mais troublés par la situation inédite en France. Des parents dont les conditions de travail, entre chômage technique, télétravail et continuité de service, sont chamboulées. Des fratries qui doivent cohabiter, et parfois c'est pas si simple. Les amis, les voisins, les grands-parents qui nous manquent.

Plus que jamais nous avons besoin de musique, à partager.. Les images italiennes des voisins chantant tous ensemble sur leur balcon en sont un parfait exemple.

Dans cette playlist de 24 heures, il y en a pour tous les goûts et toutes les situations

Du rock pour danser sur le tapis du salon (Rita Mitsouko, Bruce Springsteen) ou du rap pour défouler les ados (PNL, Lomepal). Psyché (Tame Impala, Juniore…), soul (Michael Kiwanuka, Celeste…), pop (Agnes Obel, Pomme…), jazz (Gregory Porter, Mélodie Gardot…), cette playlist est la promesse d'un voyage dans de multiples univers musicaux.

Des nouveautés pour le plaisir de découvrir et quelques pépites insolites à partager.

Plus de 450 titres à savourer en solo comme un carré de chocolat, à partager avec les pitchous pour faire retomber la pression, à partager - à distance - avec les siens.

Une playlist à écouter ici-même, ou télécharger sur Deezer ou Spotify.

Bonne écoute !

Aller plus loin

🎧 Jocelyn Perrotin, Jean-Baptiste Audibert, Thierry Dupin, Murielle Perez et Djubaka : on leur doit la "couleur musicale" de France Inter, comme on l'appelle. Autrement dit : ce sont ces programmateurs musicaux qui choisissent, en accord avec les producteurs des émissions, les titres musicaux qui sont diffusés sur l'antenne. Ils nous régalent aussi en concoctant des playlists musicales originales, envoûtantes et toujours surprenantes... à écouter sans modération !