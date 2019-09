Le grand public l'a découvert par un bel après-midi du mois de juin 2018, derrière ses platines, dans la cour de l'Elysée. Il réitérera l'exercice le 19 septembre à Ground Control. D'ici là, faisons mieux connaissance avec Kiddy Smile.

Kiddy Smile © Getty

Fils d’immigré noir et pédé

C’est en portant ce tee-shirt que Kiddy Smile a ouvert son set pour la fête de la musique organisée par Pedro Winter dans la cour de L’Elysée…

Kiddy Smile à l'Elysée © Maxppp / Christophe Petit Tesson

"Au secours !"

C’est ainsi que Marine Le Pen a commenté la prestation de Kiddy Smile à L’Elysée…

On est à la radio mais j’aurais bien aimé envoyer un GIF de Voldemort

C’est la réponse de Kiddy Smile à ce tweet dans Popopop l’an dernier…

Jeune, talentueux et noir

C’est avec ce morceau que Kiddy a terminé ce set désormais légendaire… Donny Hathaway, “To be Young Gifted and Black”...

Son of Immigrants, Black and Gay’: A D.J. Breaks Barriers in France

"Fils d'immigrants, noir et gay : Un DJ brise les barrières en France". C’est le titre du papier du New-York Times consacré à Kiddy Smile…

"La Vogue et voguing est un style de danse urbaine né dans les années 1970 dans des clubs gay fréquentés par des homosexuels, transexuels et transgenres afro-américains, essentiellement à New York..."

C’est ainsi que commence l’article de Wikipédia sur le voguing.

"L’enfant terrible du voguing"

C’est ainsi que la presse qualifie Kiddy Smile.… Et on ajoute que Kiddy est surtout la figure emblématique de ce mouvement en France qu’il a importé…

Je m’appelle Kiddy Smile, je fais de la house music, j’aime bien le Nutella et la pluie.

C’est ainsi que Kiddy se définit.

Quand c’est noir et bon, tout le monde vient se servir

C’est de cette manière que Kiddy Smile a expliqué sur Canal+ pourquoi le Voguing a été plagié…

Let a b!tch know

Avec un “!” sur le “i” bitch pour ne pas prononcer de gros mot, comme si on mettait un “bip” sur le ”o” de sal(biiip)pe pour ne pas dire de vulgarités.

C’est LE Titre qui nous a fait découvrir Kiddy

Trauma-bité

C’est la traduction de Kiddy Smile pour le morceau « Dickmatized. Et c’est de cette manière que Kiddy rend hommage aux verges dans ce morceau…

Kiddy Smile, Kiddy mieux ?

C’est ainsi qu’Antoine de Caunes l’a annoncé pour sa venue la première fois dans Popopop…

Vous l’aurez compris, il est pop, il est même popop, il est donc dans Popopop et il a naturellement sa place dans cette première nuit de la pop culture au monde...

Rendez-vous donc le 19 septembre en direct sur Franceinter et sur Franceinter.fr avec l’enfant terrible du Voguing Kiddy Smile

