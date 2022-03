Le père et le fils montent sur scène pour une tournée inédite et exceptionnelle à partir de ce printemps. Pour l'occasion, Thomas et Jacques Dutronc ont reçu France Inter chez eux, en Corse.

Thomas (à gauche) et Jacques Dutronc s'apprêtent à partir en tournée. © YANN ORHAN

C'est l'événement du printemps : la tournée intitulée "Dutronc et Dutronc", qui va rassembler sur scène Jacques et Thomas sur plus de 50 dates. Le père et le fils vont pour la première fois partager la même scène pendant des mois en reprenant les plus grands tubes de Jacques. Pour l'occasion, le père et le fils ont reçu France Inter en Corse, dans leur maison de famille, pour évoquer ces concerts à venir.

"Je l’aime pour me bouger d’ici "

A quelques kilomètres de Calvi, accroché sur les hauteurs de leur village Corse, Jacques et Thomas Dutronc peaufinent et répètent ce qui sera leur future tournée. Une envie plus forte que de rester dans leur refuge du nord de l’île de beauté.

"On a tellement envie de jouer ensemble et se régaler qu’on est même prêt à quitter la Corse pour aller jouer sur le continent, je ne sais pas si tu imagines ?" déclare Thomas Dutronc. "Je l’aime pour me bouger d’ici " s'exclame Jacques Dutronc, avant d'ajouter : "Quitter la Corse, les chats c’est quelque chose ! Ils m’ont proposé un nombre de dates, c’était énorme. A chaque fois, j’ai envie de sortir ma carte d’identité en montrant mon âge. Finalement je m’en suis sorti en proposant une tournée avec Thomas. Après Thomas en a aussi discuté de son côté parce que dans ma tête, j’ai dû me dire que j’aurais que la moitié de ce que j’ai à faire."

"Le répertoire c’est une claque dans la gueule"

Pour Thomas Dutronc, aller jouer avec son paternel "et s’éclater avec ces morceaux qui sont tellement forts, c’est du caviar rock and roll. Il considère le que le répertoire de son père "c’est une claque dans la gueule". "On a quand même tous de la chance que mon père soit là et en pleine forme. J’espère que le fait d’être ensemble il y aura cet humour au troisième, quatrième degrés". "Et si tout se passe bien on se dira allez 'encore encore encore' " poursuit Jacques Dutronc.

Jacques et Thomas Dutronc se lancent dans une longue tournée de plusieurs mois. Des grandes tournées qui n’ont plus rien à voir avec celles des années 60 comme se souvient Jacques Dutronc : "C'était effrayant. En 66, 68, 68. Ce n'était pas organisé du tout, la plupart des salles, c'était des charrettes avec des toiles (rires), c'était n'importe quoi, j'avais ma propre sono." Thomas Dutronc continue : "Il n'y avait pas de limitation de vitesse ni d'alcool, je ne sais pas si tu vois." Puis Jacques lui coupe la parole : "Effectivement, je consommais autant que la bagnole !"

La tournée des Dutronc père et fils débute à Courbevoie puis au Casino de Paris les 12 et 14 avril avant de se poursuivre dans toute la France jusqu’à l’Accor Arena à Bercy le 21 décembre