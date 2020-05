Je me suis dit qu’aujourd’hui ça vous ferait sans doute du bien d’entendre la voix chaleureuse d’un survivant. Un homme qui a fait face à la maladie et à de graves épreuves et, malgré ça, a su trouver un chemin vers la lumière.

Perfume Genius, auteur-compositeur-interprète en concert pendant le Boston Calling Music Festival au Harvard Athletic Complex le 25 mai 2018. © Getty / Craig F. Walker / The Boston Globe

31 mars 2020 - Confinement Jour 13

Originaire du nord de la côte Ouest des États-Unis, la région de Seattle, il se fait appeler Perfume Genius, génie du parfum.

Passé par New York où il a fait des études de cinéma, il compose, chante et danse depuis une dizaine d’années. Mike Hadreas, c’est son nom d’état civil, n’a pas eu un parcours facile.

Atteint d’un mal chronique des voies intestinales, la maladie de Crohn, ce garçon a fait une tentative de suicide à l’adolescence quand il a pris conscience que son rêve de devenir un jour une femme ne se réaliserait jamais.

Il s’est ensuite absorbé dans diverses accoutumances : jeux vidéo, plusieurs années, ça peut être vertigineux, drogues diverses, ce qui l’a conduit à une longue dépression. Eh bien, dix ans après un très beau premier album, Learning, paru en 2010, où son amoureux l’accompagnait au piano, Perfume Genius semble en passe de toucher un très large public.

Ce garçon au corps frêle et énergique à la fois, il pratique la danse contemporaine, a en effet une voix qu’on n’oublie pas, qui fait très chaud au cœur.

Son nouvel album ne paraîtra qu’en mai prochain mais quelques chansons circulent déjà, dont celle que je vous propose, On the Floor.

Perfume Genius s’est fait accompagner par des musiciens de légende qui forment l’aristocratie des studios de Los Angeles. Ce titre donne l’impression d’une très heureuse rencontre entre Stevie Wonder et Depeche Mode. Ça peut sembler bizarre mais je vous promets, franchement, c’est percutant.

