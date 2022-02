La 37e cérémonie des Victoires de la Musique a vu Orelsan récompensé par trois trophées ce vendredi soir, et Clara Luciani deux autres. Barbara Pravi, Ben Mazué et le groupe Terre Noire complètent la liste des lauréats.

Orelsan est l'artiste qui a remporté le plus de victoires ce vendredi soir © AFP / BERTRAND GUAY

Le public était de retour dans la salle de la Seine Musicale, ce vendredi, pour la 37e édition des Victoires de la Musique, qui s'est ouverte sur un ballet dansé sur "The Show Must Go On" de Queen, puis sur la prestation du président d'honneur de la cérémonie, Stromae, qui a fait danser le public sur "Santé", assisté par un avatar animé.

Cette cérémonie a vu le sacre du rappeur Orelsan avec trois Victoires, celle de l'artiste masculin de l'année et celle de la création audiovisuelle pour le documentaire de son frère Clément, "Montre jamais ça à personne". C'est aussi lui qui a reçu la Victoire de la chanson originale de l'année, un prix décerné par le public, pour "L'Odeur de l'essence".

Cinq artistes récompensés et des live insolites

Clara Luciani est l'autre reine de la soirée, primée pour le meilleur album de l'année avec "Cœur" face à Juliette Armanet, Orelsan, Hubert-Félix Thiéfaine et Feu! Chatterton, et également récompensée comme artiste féminine de l'année. Elle a reçu son trophée avec beaucoup d'émotion :

Je me rends compte souvent un peu tard quand je suis dans des grands moments de bonheur, mais là c'est tellement fort que j'ose le dire : je suis très très très heureuse.

Trois autres artistes ont été primés dans cette cérémonie : Ben Mazué, qui a reçu la victoire de la Meilleure tournée (un prix de retour après une année d'absence), Barbara Pravi et le groupe Terre Noire, respectivement révélation féminine et masculine.

Comme chaque année, la cérémonie a vu ses prestations live insolites : Angèle sur une gaufre géante, Julien Doré sur un bateau sur la Seine Musicale, ou encore Hervé, entré sur scène dans une camionnette aux couleurs de sa tournée - il était nommé dans la catégorie Meilleure tournée. L'Impératrice, avec son petit jardin, et Myd, dans sa chambre d'enfants peuplée de peluches animées, ont complété le panel des prestations originales.

La prestation de Hoshi a également touché le public : elle a interprété "Fais-moi signe", une chanson consacrée à sa surdité partielle, accompagnée d'une danseuse qui a interprété, en langue des signes, les paroles de la chanson.

La diversité en question

Et comme chaque année aussi, les Victoires ne vont pas sans les questionnements sur la diversité musicale ou les catégories genrées. A ce sujet, et alors que cette semaine les Brit Awards se sont déroulés avec des catégories mixtes, le président de l'association des Victoires de la musique, Stéphane Espinosa, a déclaré : "Il y a une vraie réflexion globale à avoir. Moi je pense personnellement que c'est un peu tôt : je vois, dans ce que je reçois en tant que producteur, j'ai envie qu'il y ait plus de filles, en particulier dans la musique urbaine. On a un gros boulot à faire. On a encore un peu besoin de ça pour arriver à ce qu'on ait un jour une catégorie unifiée." "Quand il y a une telle distorsion entre les hommes et les femmes, il n'y a que des mesures basées sur la parité, des mesures autoritaires, qui peuvent faire l'équilibre", a ajouté la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

En plus d'Orelsan, seuls deux artistes représentaient le rap et les musiques urbaines, Aya Nakamura et SCH, respectivement récompensés par les Victoires de l'artiste féminine et de l'artiste masculin les plus streamés. Si la première était absente de la cérémonie, le second a tenu, au moment de recevoir son prix, à citer les autres rappeurs du moment, comme Jul, Naps ou Soso Maness, dont aucun n'était nommé, et s'est dit "un peu gêné" d'être sur scène sans eux. Un peu plus tout sur France Inter, il avait déclaré : "C'est une victoire pour nous les rappeurs de pouvoir être ici, c'est une cérémonie importante pour nous (...). Pas mal d'artistes mériteraient leur présence ici. Quand on reçoit des récompenses comme ça, on est toujours fier d'être invité à ce type de soirée"

Le palmarès complet