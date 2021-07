Elles évoquent des souvenirs, des moments, des gens. Les chansons sont partout dans nos vies et certaines nous touchent d'emblée lorsqu’elles résonnent. Puis il y a celles qu'on se cache pour écouter, un peu honteux... Mais quelle place ont-elles dans nos vies ? Pourquoi produisent-elles ces effets sur nous ?

Pourquoi certaines chansons résonnent particulièrement en nous ? © Getty / picture alliance / Contributeur

Il y a des musiques pour tout. Pour chanter, se défouler, pleurer, faire du sport, cuisiner, faire l'amour... On écoute certains morceaux en cachette avec une pointe de honte tandis que d'autres fédèrent et galvanisent une piste de danse dès les premières notes. C'est de la place des chansons et des paroles dans nos vies dont sont venus discuter Barbara Butch, DJ et artiste pluridisciplinaire, et Solal Bouloudnine, comédien, au micro de Dorothée Barba dans l'émission L’été comme jamais.

Le pouvoir salvateur de la musique

Pourquoi a-t-on parfois l'impression que les paroles ont été écrites pour nous ? Barbara Butch répond : “Il y a des artistes qui mettent des mots sur nos douleurs d’une telle manière qu’on se les approprie”.

Ce que confirme Solal Bouloudnine, metteur en scène et seul comédien de son spectacle "Seras-tu là ?" qui prend pour point de départ la disparition de Michel Berger : "J'ai eu des ruptures amoureuses durant lesquelles j'étais sûr que le chanteur avait compris ce que je pensais".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Écouter quelque chose de vraiment très mélancolique, ça m'aide à aller encore plus mal et presque à pleurer. Et puis il y a parfois une énergie qui donne de la puissance, de la force et cela nous aide.

Juliette Arnaud, également invitée de l'émission, ajoute : "Après une histoire d'amour particulièrement violente, forte et puissante, je me suis rendue compte que l'un des seuls remèdes était la chanson, qui apporte un baume plus particulier et surtout des réponses. Les chansons que l'on écoutait et que l'on connaissait par cœur bien avant révèlent leurs secrets à l'occasion d'une certaine histoire d'amour."

Au contraire, lorsqu'elle passe certains morceaux dans les soirées qu'elle anime, Barbara Butch se sent plus forte : “Quand j’écoute Diam's ça me donne du pouvoir, je récupère l’espace dans lequel je suis et ce qui m’entoure”.

Les chansons touchent aux mémoires individuelles et collectives

Et si certains morceaux ont un tel pouvoir fédérateur, c'est aussi parce qu'ils font appel "à la mémoire collective" poursuit Barbara Butch. "On est ensemble autour de musiques qui ont marqué des moments de nos vies.

Les morceaux sont des systèmes d’ancrages, amorcent quelque chose. On se reconnecte à l’émotion vécue, à la première fois où l’on a écouté cette chanson et sur laquelle on s’est créé des souvenirs, et ça fait un petit électrochoc à l’écoute”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La variété française : une mauvaise réputation injustifiée ?

Mais il y aussi les morceaux que l'on est moins fier d'écouter et que l'on cache dans nos playlists. “La variété est malheureusement trop dénigrée", regrette Solal Bouloudnine, "alors qu’elle a une telle puissance intime qu’elle va au cœur des personnes qui l’écoutent”.

RÉÉCOUTER | L'été comme jamais par Dorothée Barba - Les chansons dans nos vies

ALLER PLUS LOIN