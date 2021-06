Vous ne connaissiez certainement pas son nom, mais les musiques qu'il a composées sont dans la tête de tous les Français : le compositeur Paul Koulak est mort à l'âge de 78 ans, rapporte le quotidien Le Progrès. Il a notamment créé les musiques du jeu Fort Boyard et de plusieurs dessins animés.

Paul Koulak en 2015, dans un reportage pour France 2 © Capture d'écran YouTube

Son nom vous est certainement inconnu : le compositeur Paul Koulak s'est éteint lundi à Paris à l'âge de 78 ans, selon le quotidien Le Progrès, qui rappelle ses attaches dans la Loire. Pourtant, parmi ses œuvres, il y a une musique que vous aurez certainement en tête une bonne partie de la journée après l'avoir entendue : le mythique thème du générique de l'émission de télévision Fort Boyard, presque inchangé depuis la création de l'émission en 1990.

Né en 1943 à Saint-Chamond (Loire), Paul Koulaksezian, ancien élève du Conservatoire de Paris, a passé plus de 25 ans à travailler sur l'intégralité des musiques du jeu télévisé. En effet, des premières émissions sous le titre Les Clés de Fort Boyard en 1990 jusqu'aux dernières saisons de l'émission estivale de France 2, Paul Koulak a composé non seulement le générique de l'émission mais aussi toutes celles qui illustrent le déroulé du jeu (lorsque les candidats et candidates suivent Passe-Partout et Passe-Temps dans les couloirs, par exemple), et depuis 2003 les musiques qui accompagnent les différentes épreuves : au total, le compositeur a créé quelque 200 musiques originales pour l'émission.

En 2015, le journal de France 2 l'avait rencontré pour un reportage sur les coulisses du Fort. Il y racontait alors avoir été inspiré par "la solitude du décor dans la mer. On n'avait jamais vu un décor comme ça", raconte le compositeur.

Le tout pour l'ensemble des pays qui diffusent le jeu, soit près de 70 pays – à l'exception de l'Allemagne et des États-Unis, qui ont leur propre version. Tout au long de son existence, le générique n'a évolué que par petites touches. Depuis 2012, il était assisté par Pascal Wuyts et Marc Davidovits dans cette tâche.

Eurovision, dessins animés

Mais dans sa carrière de compositeur, Paul Koulak n'a pas réalisé que la musique de la célèbre émission télévisée. On lui doit notamment la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision en 1973, Sans toi, de Martine Clémenceau. La chanson n'a pas plus marqué les esprits que l'histoire du concours : cette année-là, la chanteuse a fini avant dernière du concours.

Pour la télévision, Paul Koulak a aussi été actif en dehors du célèbre fort charentais : il a notamment composé la chanson du dessin animé Clémentine, interprété par Marie Dauphin au milieu des années 80, ou encore, une dizaine d'années plus tard, celle de la série inspirée des livres jeunesse Tom-Tom et Nana. Deux générations marquées par des génériques composées par Paul Koulak.

