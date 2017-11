Le chanteur star québécois est venu présenter son nouvel album "La Science du cœur" dans Le Nouveau Rendez-vous, il en a profité pour rendre hommage à Léo Ferré.

Le chanteur Pierre Lapointe, star au Québec et encore peu connu en France, s'inscrit dans la tradition de la chanson française © AFP / XAVIER LEOTY

Les auditeurs d'Inter se souviennent sans doute de sa chronique d'été "Les Petites morts", au cours de laquelle il reprenait et adaptait des chansons en fonction de l'humeur du jour. Il y évoqua tour à tour la solitude, la mode, les hippies, ses idoles...

Amoureux de la chanson française, pour laquelle il recherche l'harmonie parfaite, Pierre Lapointe s'inscrit dans la tradition tout en restant ancré dans son époque. Il était l'invité de l'Instant V de Valli, et en a profité pour faire découvrir deux titres de son nouvel album (La Science du cœur sortie le 6 octobre). Il y explore les contradictions de l'amour, en s'appuyant sur sa propre expérience.

Pierre Lapointe, sais-tu vraiment qui tu es ?

"Je me parle un peu. J'essaie d'écrire des petites histoires, des petits romans. J'essaie de faire des romans complexes en une chanson. Il y a quelques clins d’œil à ma personne mais c'est aussi beaucoup d'observations.

Je trouve qu'on vit à une époque de l'auto-félicitation d'exister. On s'auto-félicite d'exister en publiant de façon maladive des photos de notre quotidien, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Cette chanson [Sais-tu vraiment qui tu es ?] est peut-être un peu une critique de ça."

Des chansons frontales, assez crues, ça passe ?

"Je l'ai toujours fait. Sur mon premier disque, je parle quand même du sexe de ma mère que les gens veulent toucher. Je n'ai jamais eu de malaise à nommer les choses.

Moi je vois les chansons comme des œuvres où on se doit d'être libres et où on se doit de nommer les choses. Au cinéma on en fait tout un cas quand il y a une scène de sexe."

Pourquoi avoir choisi Léo Ferré au fait ?

"C'est difficile pour moi de reprendre une chanson parce que je suis un peu perfectionniste. Je pense qu'avant de chanter une chanson qui ne nous appartient pas, il faut prendre le temps de la laisser monter en nous. Et pour cette chanson de Léo Ferré j'ai eu cet appel il y a déjà quelques années.

C'est une chanson qui parle d'une relation sexuelle, ou en tout cas d'une relation très tendue entre deux êtres. Et je trouve que Léo Ferré est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un hommage aussi."

