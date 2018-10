Rendez-vous pour 3 jours de musique et de fête cet automne à la Grande halle de la Villette et au Trabendo !

Ratatat 115 - Pitchfork Music festival © Vincent Arbelet

Le Pitchfork Music Festival est un événement organisé par Pitchfork Media qui se déroule chaque année sur trois jours à la fin du mois de juillet dans le Union Park de Chicago, aux États-Unis.

Depuis 2011, une édition française du festival a lieu dans la Grande halle de la Villette.

Cette année, le Pitchfork Music Festival Paris revient donc à La Villette pour sa 8ème édition !

Ce festival incontournable de la musique indé propose une programmation internationale ambitieuse, à la croisée du rock, de l’électro et du hip hop ! Avec Bon Iver, Mac DeMarco, Blood Orange…

Pitchfork accueille un public de curieux et de passionnés. La programmation ambitieuse mêle le meilleur de la musique indé française et internationale entre rock, électro et hip hop. Le samedi soir, la Grande Halle se transforme en temple de la musique électro jusqu’au petit matin.

ThomYorke - Pitchfork Festival Paris / Ellie Pritt

►►► Programme

Jeudi 1er novembre

Mac DeMarco, Etienne Daho, The Voidz (avec Julian Casablancas), John Maus, Yellow Days, Rolling Blackouts Coastal Fever, G Flip, Cola Boyy

Vendredi 2 novembre

Kaytranada, CHVRCHES, Blood Orange, Chromeo, Bagarre, Car Seat Headrest, Dream Wife, Tirzah, Lewis OfMan, Boy Pablo

Samedi 3 novembre

Bon Iver, Daniel Avery, DJ Koze, Jeremy Underground, Stephen Malkmus & The Jicks, Unknown Mortal Orchestra, Peggy Gou, Avalon Emerson, Muddy Monk, Snail Mail, Michael Rault

Laurent Garnier 018 - Pitchfork Festival Paris / Vincent Arbelet

Mais le festival ne s’arrête pas là et continue la fête et la musique les jeudi 1er et vendredi 2 novembre, avec des After Parties ! De 23h à 6h, direction le Trabendo pour danser sur les sons de Sophie, Honey Dijon ou encore Dr Rubinstein.

Programme After Party #1 : Jeudi 1er Novembre de 23h à 6h

Sophie, Or:la, Dr Rubinstein, Lotic

Programme After Party #2 : Vendredi 2 Novembre de 23h à 6h

Honey Dijon, DJ Seinfeld, Gabe Gurnsey, Perel

