Installé depuis 2011 au cœur de la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, le Pitchfork Music Festival Paris est un rendez-vous automnal incontournable.

Pitchfork Music Festival Paris, Pitchfork Paris ou #P4Kparis pour les initiés revient les 31 octobre, 1er & 2 novembre 2019 à la Grande Halle de la Villette. Pour cette 9ème année, le festival se refait une beauté : 2 nouvelles scènes soit 4 au total, une soirée entière dédiée aux musiques urbaines, plus de place à la scène avant-garde, des animations fun et régressives, un marché de disquaires …

Côté programmation, le hip hop et la culture urbaine en général se sont petit à petit introduits dans le lineup de Pitchfork, aussi bien à Chicago qu’à Paris. Le festival poursuit cette tendance et invitera d’avantage d’artistes rap et r’n’b à se produire sur ses scènes.

Pitchfork Paris invite les pépites de demain autour de quelques noms plus confirmés avec l’envie de garder son label de festival prescripteur et défricheur.

Jeudi 31 octobre 17h/2h

Skepta - Mura Masa - Hamza - Zola – Ateyaba - Celeste - Charlotte Dos Santos - duendita - Ezra Collective - Flohio - Kojaque - Kojey Radical - Master Peace - Retro X - sean - slowthai - The Comet is Coming - Yussef Dayes

Vendredi 1er novembre 17h/2h

Chromatics - Belle & Sebastian - Primal Scream - John Talabot - Weyes Blood - Barrie - Briston Maroney - Chai - Desire - Helado Negro - Jackie Mendoza - loving - Nelson Beer – Nilüfer - Yanya - Orville Peck - Sheer Mag - Sons of Raphael - Squid

Samedi 2 novembre 17h/2h

The 1975 - Charli XCX - 2manydjs (dj set) - Agar Agar - Aurora – SebastiAn - Aeris Roves - BEA1991 - Caroline Polachek - Ela Minus - Jamila Woods - Jessica Pratt - KhadyaK – Kedr - Livanskiy - Korantemaa - Mk.gee - oklou - tobi lou

Au total, ce sont près de 50 artistes qui se produiront sur les 4 scènes du festival.

Pour faire une pause entre deux concerts, rendez-vous dans la piscine à boules, sur le playground, au roller disco... Le festival accueillera également un marché de disquaires indépendants concocté par Les Balades Sonores. Klin d’Oeil revisite son marché pour faire plus de place aux créateurs graphiques et artisans animés par la musique.

