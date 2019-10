Excellente nouvelle pour tous les fans des Pixies : la référence du rock alternatif vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel !

pixies © Radio France /

Les Pixies ont fait sensation dans les années 90’s avec à leurs albums : Surfer Rosa en 1988, Doolittle en 1989, Bossanova un an plus tard et Trompe le Monde, album mythique de 1991, sans oublier bien sûr la sortie des albums Indie Cindy en 2014 et Head Carrier en 2016.

En plus de leur nouvel album Beneath the Eyrie prévu pour cet automne, Pixies– Black Francis / Guitare rythmique & chant, Joey Santiago / Guitare, David Lovering / Batterie, et Paz Lechantin / Basse – part dès octobre en tournée internationale 2019-2020.

La première partie de la tournée emmènera le groupe dans 33 villes issues de 16 pays à travers l’Europe, faisant alors d’elle leur première tournée européenne en deux ans.

Pixies s’arrêtera en France le 19 octobre 2019 à l’Olympia de Paris, le 20 octobre 2019 à Lyon ainsi que le 21 octobre 2019 à Rennes.

Source Olympia

►►► ALLER + LOIN

[EXCLUSIVITÉ] Découvrez "Beneath the Eyrie", nouvel album de Pixies dans Pop N’co de Rebecca Manzoni le 12 sept 19

Rencontre avec les Pixies dans Very good trip de Michka Assayas le 16 sept 19

Planète Pixies : la face cachée dans Very good trip de Michka Assayas le 17 sept 19

Pixies, un concert rêvé dans Very good trip de Michka Assayas le 18 sept 19

Pixies une série de podcasts racontée par Rebecca Manzoni : Les propos de Charles Thompson captés par Tony Fletcher...