L'équipe de la programmation musique a pris un peu d'avance sur le Père Noël et nous a mitonné une playlist des fêtes de fin d'année.

Cinq heures de musique pour changer d'année joyeusement avec la playlist de France Inter © Getty

La musique peut rendre les gens meilleurs, il suffit de la leur injecter constamment.

Une conviction de Bob Marley dont fait sienne la belle équipe de nos programmateurs musicaux : Murielle Perez, Thierry Dupin, Jean-Baptiste Audibert et Djubaka réunis autour de Jocelyn Perrotin.

Chaque jour dans le 5/7 de Mathilde Munos, ils partagent leurs découvertes et leurs coups de coeur. Et accompagnent de leurs choix et suggestions la quasi totalité des émissions que vous écoutez.

En cette période de fêtes, ils ont pensé à nous et ont préparé une playlist de plus de cinq heures pour accompagner nos trajets en voiture ou en métro, l'attente dans les halls de gare ou d'aéroport, les soirées entre amis, les réunions de famille, les balades en forêt, les activités manuelles avec les petits neveux et nièces, les après-midi de pluie et les heures à lézarder sur un canapé.

Plus de 80 titres qui pourront aussi nous accompagner tout au long de l'année 2019 !

Des airs de toujours comme les titres qui ont marqué l'année 2018 : Ella, elle l'a de France Gall, La nostalgie camarade de Serge Gainsbourg, Change is gonna come d'Aretha Franklin ou Fête de trop d'Orelsan.

De la chanson française, du rap, du jazz, du rock ou de l'electro : Let me love you de Melanie de Biasio, Jalousie d'Angèle, Queens de The Blaze, Cool cat de Juliette Armanet, Humains de Damso, Après le blitz d'Etienne Daho ou Stay de Cat Power.

Des titres à écouter où que vous soyez :

► sur notre site si vous êtes sur un ordinateur,

► ou sur Spotify et Deezer si vous êtes en goguette.

Belle écoute... et belles fêtes !

Aller plus loin

♪♫ - Toutes les playlists de France Inter