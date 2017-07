Quand Djubaka, programmateur musical, résume quarante années de programmation en une playlist.

Wynton Marsalis qui est venu jouer tous les ans depuis 1991 © AFP / EMMANUEL GRIMAULT

Voici venir la quarantième édition d’un festival de Jazz pas vraiment comme les autres…

En réussissant, d’abord à garder l’état d’esprit de leurs débuts, et en faisant, ensuite de ce festival, un rendez-vous de Jazz où les artistes deviennent des complices et se sentent un peu comme à la maison.

Il y a quarante ans, « Jazz In Marciac » a été créé à la suite d'un concert de Bill Coleman par une poignée d’amateurs érudits et définitivement fans de la note bleue, mais aussi de musique latine et de blues. Dorénavant, environ 200 000 spectateurs se pressent chaque année pour retrouver à la fois ce qui fait le jazz d’aujourd’hui, son actualité mais aussi et surtout pour retrouver d’autres habitués, les artistes.

Depuis 1991, Wynton Marsalis est présent à chaque édition (une statue à son effigie trône d’ailleurs là-bas) et il a d’ailleurs écrit une « Marciac Suite » consacré à l’esprit de ce festival. Il y a un an Ahmad Jamal, l'un des derniers pianistes vivants à avoir participé au renouvellement du jazz dans les années 50, était sortie de sa retraite (il avait alors 86 ans) pour retrouver ses amis et se produire dans ce village du Gers pour la onzième fois en 25 ans.

La statue de Wynton Marsalis, parrain du festival, installée devant l'ancien cloître de Marciac © AFP / Eric Cabanis

Nous pourrions vous citer une ribambelle d’exemples de ce genre... Il y a pour « Jazz in Marciac » une fidélité artistique qui est sans doute unique au monde.

Cette année, pour célébrer ensemble les 40 ans du festival, nous retrouverons, Norah Jones, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf, Roberto Fonseca, Chucho Valdés, George Benson, Hiromi, Youn Sun Nah, Joshua Redman, Gregory Porter, Dhafer Youssef…

La playlist qui suit, est un cheminement au travers de 40 années de programmation ébouriffante.

