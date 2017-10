Du bouleversant "Mon enfance" à "Marienbad", en passant par "La Dame brune" avec Moustaki ou "La solitude" interprétée par G. Depardieu, découvrez notre playlist hommage à Barbara…

Portrait de la chanteuse française Barbara, à Bobino (Paris) en 1966. © Getty / Giancarlo BOTTI/Gamma-Rapho

Chansons mythiques ou méconnues : Thierry Dupin, programmateur musical à France Inter, a sélectionné une trentaine de titres pour rendre hommage à la longue Dame Brune :

Il y a vingt ans, le 24 novembre 1997, Barbara nous quittait à l’âge de 67 ans. Depuis, son public ne l’a pas oubliée et la jeune génération redécouvre cette chanteuse hors norme, au gré des hommages qui lui sont rendus à travers le disque, le cinéma, les spectacles et une exposition, tout au long de l’année 2017.

Depardieu chante Barbara

Gérard Depardieu fut le premier à inaugurer cette année de célébrations par une série de récitals, en février dernier aux Bouffes du Nord, à Paris, durant lesquels il chanta son amie. Celui que la dame en noir avait surnommé « l’amant à mille bras » y reprenait sur scène, tout en sobriété, les plus grand succès de Barbara. Fervent admirateur de l'interprète de « L'Aigle noir », Gérard Depardieu s'était produit sur scène avec elle en 1986 dans le conte musical « Lily Passion ».

Parallèlement aux concerts, il publiait « Gérard Depardieu chante Barbara » un CD qui contient quatorze titres enregistrés dans la maison de la chanteuse, à Précy-sur-Marne, accompagné par le pianiste de la dame en noir, Gérard Daguerre (qui fut également son chef d’orchestre et son arrangeur).

Une nouvelle édition de l’album, augmenté de quelques prises enregistrées aux Bouffes du Nord, verra le jour le 3 novembre. Gérard Depardieu décide de remonter sur scène, cette fois au Cirque d’Hiver, du 7 au 12 novembre 2017, pour une nouvelle fois chanter Barbara.

Barbara, le film hommage d'Amalric

Le 6 septembre, sortait le film « Barbara » de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar dans le rôle de la chanteuse. Présenté au Festival de Cannes, en ouverture de la section ‘Un certain regard’, « Barbara » accomplit le miracle de faire revivre la chanteuse à l’écran. Le réalisateur y évoque, esquisse et finalement ressuscite la star disparue, en mêlant des éléments biographiques et une histoire de film dans le film.

A cent lieues du biopic classique, Amalric lui préfèrera un traitement « bio-utopique ».

Des enregistrements inédits

Le 6 octobre, parait l'intégralité des enregistrements studio de Barbara (15 albums), ainsi que ses plus belles performances en concert : « Théâtre des Capucines » de 1963, « Musicorama » à l'Olympia en 1968, « Récital Pantin » de 1981 et « Lily Passion » au Zénith de Paris en 1986.

Ce coffret intitulé « Comme un soleil noir » (en hommage à son album « Le soleil noir » de 1968) est également accompagné d'un CD reprenant la prestation radiophonique « Barbara en Liberté », ainsi qu’une interview de la star, deux CD de plus de 50 titres et des versions totalement inédites.

Au total ce coffret renferme pas moins de 390 chansons !

L’album-studio inédit « Lily passion » est (enfin !) publié

Ce conte musical que Barbara avait enregistré trois mois avant de le livrer au public du Zénith de Paris, en compagnie de Gérard Depardieu, est resté inédit durant 32 ans. La bande, réalisée au studio Artistic Palace en 1985 et que l’on croyait perdue à jamais, dormait dans une armoire jusqu’à sa découverte, en 2015.

Après un soigneux travail de rematriçage, l’album révèle aujourd’hui onze titres inédits plus richement arrangées qu’elles ne le furent plus tard sur la scène du Zénith, faute de budget suffisant. Jannick Top est à la basse, Marc Chantereau aux percussions, Richard Galliano à l’accordéon et Gérard Daguerre au piano et aux synthétiseurs.

Une exposition à la Philharmonie

Du 13 octobre 2017 au 28 janvier 2018, la Philharmonie de Paris, à la cité de la musique, accueille l’exposition « Barbara ».

D’une grande richesse photographique et audiovisuelle, l’exposition « Barbara » découvre une femme aux multiples facettes, une artiste qui sut construire son parcours sans jamais se trahir ni se répéter : le parcours d’une femme libre.

Manuscrits, correspondances, dessins, d’innombrables documents inédits confiés par les proches de la chanteuse laissent deviner la Barbara intime, passionnée, comme ces courriers bouleversants qui éclairent une facette méconnue de Barbara : son investissement auprès des autistes, des prisonniers et des malades du sida.

