A l'occasion de la journée spéciale que France Inter lui consacre ce jeudi 5 avril, Françoise Hardy lève le voile sur ses chansons préférées.

Dans la playlist très pop de Françoise Hardy © Maxppp / Olivier Lejeune

Dans cette playlist de cinq titres, on retrouve sans trop de surprises ceux qui lui ont écrit les plus belles chansons : Jacques Dutronc (avec la joyeuse et rythmée version live de Merde in France au Casino de Paris), Etienne Daho (Nocture, un titre récent, paru en 2017 sur l'album Blitz) et Michel Berger (c'est le méconnu Jamais, non jamais, jamais que Françoise a choisi pour celui qui lui a écrit _Message Personne_l, un des albums phares de sa carrière, enregistré en 1976 alors que son fils venait de naître). Son fils Thomas Dutronc, qui est également présent dans cette playlist avec Les gitans d'Ibrahim Maalouf.

Les voix de femmes sont très présentes : Charlotte Gainsourg (Kate) côtoie Camille (Home is where it hurts) et Imelda May (Miss you). Les iconiques David Bowie (I'm deranged) et Henri Salvador se mêlent aux artistes de la décennie : Cigarettes after Sex (Sweet) et Christine and The Queens (Paradis perdus)

Une playlist très pop, qui parle essentiellement d'amour et de relations personnelles. A l'image de la discographie de celle qui depuis 1962 et Tous les garçons et les filles de mon âge sait si bien nous chanter l'amour.

Une playlist à découvrir, écouter, télécharger sur notre site, Deezer ou Spotify en attendant de découvrir ce jeudi, en exclusivité, "Personne d'autre" le nouvel album de Françoise Hardy

Belle écoute !

Aller plus loin