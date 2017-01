Jacques Vendroux, directeur du service des sports et figure emblématique de Radio France, nous livre sa playlist idéale en 30 titres.

Jacques Vendroux avec un de ses trésors : un maillot de Saint-Etienne porté par Michel Platini en Coupe d'Europe © Maxppp / Matthieu de Martignac

Dans les stades, on ne fait pas que jouer au ballon et ce depuis longtemps. Entre une coupe du monde et un championnat de France, il arrive que l'on y chante aussi. Si donc la voix d'un artiste peut faire vibrer le public, autant qu'un ballon peut faire trembler des filets, nous avons proposé à "l'enfant" de la Maison de la Radio (Jacques Vendroux y travaille depuis l'âge de 18 ans) de partager ses goûts musicaux.

Ici les crooners et le jazz croisent la chanson française des années 70. Des noms reviennent souvent comme ceux de Frank Sinatra, Charles Aznavour, Paul Anka et Christophe. Mais Jacques vous réserve également quelques surprises. Une playlist où amour ne rime pas forcément avec toujours , et qui laisse planer une certaine mélancolie.

Et si certains pensent que sport et musique ne font pas bon ménage, ce n'est pas le cas de Jacques qui a participé à une chanson de Mickey 3D, en 2004, consacrée au joueur néerlandais de Saint-Étienne : Johnny Rep. Pour cette chanson, Jacques avait ré-enregistré ses commentaires du match du 3 octobre 1979, où Saint-Étienne affrontait le Widzew Łódź.

►►► Aller plus loin :