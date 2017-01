Qu'écoute la journaliste Laure Adler quand elle n'est pas au micro ?

Laure Adler présente "L'heure bleue" chaque soir à 20h sur France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Tous les soirs à 20h, les premières notes de "Veridis Quo" de Daft Punk résonnent sur France Inter. C'est le générique de "L"heure bleue" de Laure Adler. Un choix inattendu, et qui ravit les auditeurs (les demandes de références de la musique affluent depuis la rentrée de septembre).

Un choix moins surprenant qu'il n'y paraît quand on se plonge dans la playlist que Laure a bien voulu nous confier.

32 titres fétiches, classés par thèmes, dans lesquels les styles, les époques et les pays se mélangent : les incontournables (d'Otte de Louise Bourgeois à Tuareg de Giamaria Testa), les extravagantes (de Prohibition de Brigitte Fontaine à Sodade de Cesaria Evora en passant par Beyoncé ou Dalida), Black is beautiful (de Zombie de Fela Kuti à Timbuktu de Fatoumata Diawara à Amine Bouhafa) et les éternels actuels (de Juste quelqu'un de bien d'Enzo Enzo à Varanda Suspensa de Céu en passant par Europe is lost de Kate Tempest).

Si vous n'arrivez pas à ouvrir cette playlist dans votre navigateur, cliquez ici

