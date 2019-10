Iggy's Back sur France Inter en octobre, avec une série spéciale de Michka Assayas et un concert exclusif samedi 12 octobre à la Gaité Lyrique dans le cadre d'Arte Concert Festival. Et cerise sur le gâteau : notre programmateur musical Djubaka nous a préparé une playlist Iggy de 50 titres, à écouter sans modération.

Iggy Pop en concert avec The Stooge à Angoulême en 2008 © AFP / Pierre Andrieu

Une playlist dans laquelle les fans retrouveront les grands tubes de l'Iguane : China Girl (une chanson en hommage à David Bowie, dont il dit : "Il fait partie de la moitié de ce que je sais sur la vie"), I Wanna Be Your Dog, The Passenger, Lust for Life, Loco Mosquito, In the Death Car (bande originale du film Arizona Dream de Goran Bregović) ;

mais aussi des titres plus rares ou assez méconnus : King of the dogs, Motor in ( with Peaches) et bien entendu les chansons jouées avec The Stooges.

A noter qu'on y trouve une reprise des Feuilles Mortes. Iggy Pop confiait à Michka Assayas dans Very good Trip : "J'ai commencé avec l'album Préliminaires en chantant une chanson en français. Mes préférées sont "Et si tu n'existais pas" de Joe Dassin et "la Javanaise" de Serge Gainsbourg. J'ai eu envie d'exprimer quelque chose avec elles. Elles sont liées à l'époque du grand répertoire de Frank Sinatra."

