Le chanteur vient de nous quitter. Une playlist de 40 titres, de ses débuts aux titres les plus récents pour se souvenir, en musique, du grand Jacques.

Jacques Higelin en concert à la Maison de la Radio en mai 2007 © AFP / Stéphane de Sakutin

En 1989, Jean-Louis Foulquier se souvenait dans ses mémoires publiées chez Denoël "Au large de la nuit" des toutes premières Francofolies, marquées par un concert homérique d'Higelin :

Il sort de scène chancelant, ivre d'épuisement, son chapeau de gitan serré contre sa poitrine. Je l'attends au pied de la scène. Nos visages sont baignés des mêmes larmes de bonheur. A peine pose-t-il le pied par terre que le ciel se met à exploser dans un orage-brasier. Le ciel jute des cordes et les éclairs font une haie d'honneur au fou chantant. Higelin à genoux salue avec son chapeau ce Zeus étonnamment présent qui ce soir-là semble se laisser aller à une dérive quelque peu païenne. :

"Ah, tu étais là aussi" hurle-t-il dans la nuit noire.

Thierry Dupin, programmateur de France Inter, a concocté une playlist dans laquelle on retrouve les chansons de ses débuts, les duos (Cet enfant que je t'avais fait avec Brigitte Fontaine, Remember avec Areski, Je ne peux plus dire je t'aime avec Adjani), les grands tubes (Champagne, Tombé du ciel) et la version live de la superbe Ballade pour _Izia_avec sa fille.

Belle écoute !

