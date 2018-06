À l'occasion de la parution de "Both Directions at Once: The Lost Album", album inédit de John Coltrane, notre programmateur musical Djubaka a concocté une playlist de 40 titres pour (re)découvrir l'immense talent de Coltrane.

John Coltrane © Getty / Herb Snitzer/The LIFE Images Collection

Voici un événement Jazz qui est en train de faire le tour du monde : Both Directions at Once: The Lost Album est un disque de John Coltrane…. inédit. Enregistré en 1963 en quartet avec Jimmy Garrison à la basse, Elvin Jones à la batterie et McCoy Tyner au piano. Ce disque comprend deux morceaux complètement inédits « Untitled Original 11383 » et « Untitled Original 11386 », ainsi qu’une version studio de « One Up, One Down », titre joué en live mais dont il n’existait pas de version studio.

Un point d’orgue jazzistique donc parce que ce disque est un peu le chaînon manquant qui marquera avec « A love Supreme » enregistré en 1964 dans le même studio (celui Rudy Van Gelder dans le New Jersey), et qui marque le départ de « Trane » vers le free-Jazz, auquel il se consacrera jusqu’en sa mort en 1967.

Comme le dit son ami, Sonny Rollins :

C'est comme si on découvrait une nouvelle chambre dans la Pyramide de Khéops.

C’est un disque France Inter, claquons des doigts ensemble ! Et écoutons sans modération aucune cette playlist de plus de 40 titres de l'immense Coltrane, avant de découvrir « Both Directions at Once: The Lost Album » dès demain à 7h23 dans Manouk & co d'André Manoukian !

►►► Et en bonus, dès maintenant : John Coltrane - Untitled Original 11383

