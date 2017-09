La 1ère comédie musicale française fête aujourd'hui ses 50 ans. L'occasion de revisiter le film, en musique, dans une playlist concoctée par Thierry Dupin, programmateur musical.

Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans "Les Demoiselles de Rochefort" © Getty / Sunset Boulevard

En 1967, lors de sa sortie, le film rencontre un joli succès critique. Michel Polac dans Le Masque et la Plume résume en deux phrases la comédie musicale de Jacques Demy : "Voilà un film qui a coûté très cher, qui est un film très riche. Où il y a beaucoup de monde, beaucoup de couleurs." Dans La Croix, le résumé de Jean Rochereau est aussi drôle que concis :

À Rochefort, entre deux roucoulades et deux entrechats, les demoiselles trouveront l’amour, l’une avec un marin-artiste qui l’avait dessinée sans la connaître ; l’autre, avec un musicien dont elle rêve sans l’avoir rencontré.

Et depuis 50 ans, qui n'a pas un jour fredonné "Nous sommes deux sœurs jumelles" ou esquissé deux pas de danse sur "Nous voyageons de ville en ville" ? Le film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac n'a pas pris une ride.

Thierry Dupin, programmateur musical pour France Inter, a concocté cette playlist pour revisiter le film en musique…

A l’occasion du 50e anniversaire du film de Jacques Demy, « Les Demoiselles de Rochefort », un coffret de cinq CD paru chez Universal retrace l’épopée musicale composée par Michel Legrand. Outre l’intégralité de la partition du film, le coffret contient les versions anglaises restées inédites pendant des années, les versions instrumentales et les play-backs des chansons, des reprises en salsa, en jazz, en chansons, et enfin des maquettes de travail issues de cassettes enregistrées où l’on entend Michel Legrand travailler au piano les mélodies du film d’après les textes de Jacques Demy.

Michel Legrand et son Big Band seront en concert au Grand Rex de Paris, les 30 septembre et 1er octobre, avec France Inter, où ils interpréteront les chansons du film, suivi de la projection du film restauré des « Demoiselles de Rochefort ».

Aller plus loin

Bonus

Cette très belle archive de l'INA sur le tournage du film en septembre 1966. On y voit Gislhain Cloquet le directeur de la photographie, Deneuve, Dorléac et Jacques Perrin , les répétitions, les repas tous ensemble, le chorégraphe Norman Maen, le tournage de scènes avec les danseurs sur la place, les enfants, Deneuve et Perrin répétant leurs chansons, Gene Kelly...