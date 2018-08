Le 29 août 2018, Michael Jackson aurait eu 60 ans.

Michael Jackson, The King of Pop © Getty / Michael Ochs Archives

Né à Gary, dans l’Indiana, le futur « roi de la pop » a connu une carrière exceptionnelle commencée à l’âge de six ans et un destin hors du commun. Il est, avec Elvis Presley et The Beatles, l’artiste sans doute le plus populaire de toute l’histoire de l’industrie du spectacle en ayant battu des records jamais égalés depuis. Sept de ses albums parus de son vivant figurent parmi les disques les plus vendus au monde. Pour l’ensemble de sa carrière, on estime les ventes de ses singles et albums à plus d’un milliard d’exemplaires dont Thriller qui détient encore aujourd’hui le record de ventes à l’échelle planétaire..

France Inter a décidé de lui rendre hommage en vous proposant une playlist de 50 titres qui survole une carrière éblouissante achevée le 25 juin 2009, à la veille d’une série de concerts que Michael Jackson devait donner à Londres.

De ses premiers succès des années 60 et 70 en compagnie de ses frères sous le nom des Jackson Five, puis des Jacksons, jusqu’aux albums solo des décennies suivantes, la playlist parcourt ainsi 40 ans de chansons, incluant notamment des collaborations, des duos fameux avec Diana Ross, Paul McCartney, Stevie Wonder mais aussi d’autres, moins connus, avec Eddie Murphy, Janet Jackson et son autre sœur Rebbie, l’aînée de la fratrie Jackson, ainsi qu’un duo virtuel avec Minnie Riperton, paru en 1980.

Une playlist à découvrir sur notre site, Deezer et Spotify.

Aller plus loin

