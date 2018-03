La la land, Peau d’Ane, Il était une fois en Amérique, Amélie Poulain… certaines bandes originales sont devenues aussi célèbres que les films qu’elles accompagnent. Christine Masson et Laurent Delmas, le duo du magazine de cinéma « On aura tout vu », nous ont concocté leur playlist idéale des bandes originales.

Ticket de cinéma et pop corn... faites-vous une toile ! © Getty / KTSDESIGN

François Truffaut le disait :

Pour moi, la musique de film, c'est comme une question de grammaire. Si l'on accepte de comparer un film à un roman, je mets de la musique sur mes images quand nous passons du présent à l'imparfait.

Oscar (depuis 1935), Golden Globe (depuis 1948) ou César (depuis 1976) : les compositeurs de musique de films sont récompensés, au même titre que les autres artisans du film (réalisateur, acteurs, monteurs...).

George Delerue l’a remporté trois fois, comme Michel Portal et Alexandre Desplat. Nommé 10 fois, Philippe Sarde n’a remporté la statuette qu’une seule fois, en 1977 pour Barocco

L’année dernière, c’est le musicien Ibrahim Maalouf qui avait remporté le trophée, pour Dans les forêts de Sibérie. Cette année, sont en lice pour le César de la meilleure musique originale :

Arnaud Rebotini pour 120 Battements par minute

Christophe Julien pour Au-revoir là-haut

Jim Williams pour Grave

Myd pour Petit Paysan

Matthieu Chédid pour Visages Villages.

Pour tous c’est une première nomination, à l’exception de Matthieu Chédid qui l’a remporté en 2007 pour Ne le dis à personne, et qui avait également été nommé en 2012 pour Un Monstre à Paris.

A la veille de la 43e cérémonie des César, Christine Masson et Laurent Delmas ont réuni pour vous leurs musiques de films préférées. Ennio Morricone y croise Manu Chao, Michel Portal et David Bowie (présent deux fois, avec I Am Deranged et Modern Love). Les cultissimes BO d'Apocalypse Now (This Is The End), Autant en emporte le vent et Peau d'Âne voisinent avec le très récent La la land (Another Day Of Sun). Sans oublier des raretés ou des versions plus méconnues comme Paris jadis interprétée par Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle dans Les Enfants gâtés de Tavernier.

► ÉCOUTEZ | "On aura tout vu" de Christine Masson et Laurent Delmas

1h45 de musique. Le temps d'un long métrage en somme. A écouter sur notre site, ou à télécharger sur Deezer et Spotify. Clap, ça tourne. Belle écoute !

Set list de Christine Masson : 1. Macadam cowboy 2. M.A.S.H. 3. Pierrot le fou 4. Phantom of the Paradise 5. Il était une fois en Amérique 6. L’Exorciste 7. Papa est en voyage d’affaires 8. La grande Bellaza 9. Apocalyse Now 10. Maradona 11. Sugar Man 12. Autant en emporte le vent 13. Un Prophète 14. Parle avec elle 15. Lost Hightway

Set list de Laurent Delmas : 16. Mauvais sang 17. Kill Bill 18. Des Enfants gâtés 19. This must be the place 20. Habemus papam 21. La la land 22. Quand j’étais chanteur 23. Les Valseuses 24. Holly Motors 25. Les deux anglaises et le continent 26. Peau d’Âne 27. Les Voleurs 28. Champs d‘Honneur 29. Mrs Robinson 30. César et Rosalie

