Retrouvez la liste des titres diffusés sur France Inter ce lundi 25 novembre 2019. Une playlist élaborée par nos programmateurs musicaux.

Découvrez la playlist de grève du 25 novembre 2019 © Getty

○ En raison d'un appel à la grève, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes.

La playlist de grève de France Inter est conçue par nos quatre programmateurs musicaux : Murielle Perez, Thierry Dupin, Jean-Baptiste Audibert et Djubaka. Elle mêle des nouveautés défendues par la chaîne, des standards, des titres anciens parfois oubliés et leurs coups de cœurs ! On y retrouve tous les styles musicaux joués sur France Inter, de la chanson française au rock indé en passant par le rhythm and blues, la pop, les musiques du monde, le rap, l’électro ou la soul.

Voici la liste des titres diffusés (cette liste est actualisée régulièrement).

Références des titres diffusés à l'antenne, heure par heure

5h > 6h

One By The Venom - Finn Andrews

Rupture - Laurie Darmon

Father'Son - Celeste

Vu d’ici – Pierre Bondu

Siberian Nights - The Kills

Avalanches - Batlik

Hung Up - Madonna

Où va le monde - La Femme

Woman - Karen O & Danger Mouse

Aussi belle qu'une balle - Taxi Girl

La Mariée - Vague à l'âme

Work Song - Nina Simone

Cajun - Isaac Delusion

Leyla - Altın Gün

Mon amie la rose - Natacha Atlas

Dreams - L'Epée / The Liminanas / Emmanuelle Seigner

Motivik Retrograde - Quantic

6h > 7h

Hercules - Aaron Neville

Bar Hemingway - Bertrand Burgalat

She's My Sunshine - Celeste

L'art de la défaite - Batlik

Prettiest Virgin - Agar Agar

Providence - Rodolphe Burger

Faith - Bon Iver

J'ai suivi beaucoup de chemins - Colette Magny

So Caught Up - The Teskey Brothers

Ma Life - Oxmo Puccino & Orelsan

Pourquoi pas - Mathieu Boogaerts

All Night - Marika Hackman

I'll Take Care Of U - Gil Scott Heron & Jamie XX

Je sais pas danser - Pomme

I'm Gonna Leave You - Melanie de Biasio & The Cinematic Orchestra

7h > 8h

Soul Kitchen - The Doors

L'amour en solitaire - Juliette Armanet

Here I Am (Come And Take Me) - Al Green

What’s The Move - Young Thug & Lil Uzi Vert

Moi - Lolo Zouai

L'inconnu du placard - Nôze

Summer Girl - Haim

Le blues anti-bourgeois - Nino Ferrer

The Weight - The Band

C'est pas facile d'être une fille - France Gall

Dans l'univers - Nekfeu & Vanessa Paradis

The Wilhelm Scream - James Blake

Island Of Doom - Agnès Obel

Dis moi qu't'y penses - Malik Djoudi

Astral Weeks - Van Morrison

God Bless The Child - Aretha Franklin

8h > 9h

Lentement - Billie Holiday

Kel tinawen - Tinariwen & Cass McCombs

Nan fond bwa - Melissa Laveaux

Djon'maya - Victor Deme

Follow God - Kanye West

Backwater Blues - Dinah Wahsington

La bohême - Charles Aznavour

Oblivions - The National

Terre de mon poème - Yelli Yelli

Les amours finissent un jour - Georges Moustaki

Paradise Circus - Massive Attack & Hope Sandoval

Ame fifties - Alain Souchon

In The Air Tonight - Lucy Dacus

Allez allez allez - Camille

All The Good Girls Go To Hell - Billie Eilish

(à suivre)