Rock et pop, jazzy et funky : entre nouveauté et standards, mettez de la joie, de la bonne humeur et du rythme dans votre fin d'année avec notre playlist spéciale fêtes de six heures.

On s'évade avec la playlist concoctée par nos programmateurs pour dire bye bye à 2021 © Getty

Pour les trajets, à pied, en train, en voiture, en tram. Qu'on aille au bureau, faire des courses ou retrouver les copains et la famille.

Pour les petits matins où le café noir ne suffit pas à nous réveiller. Pour ces journées où la vie nous a pris toute notre énergie. Pour les soirs où on voudrait bien aller danser en discothèque.

Pour avoir le cœur qui bat, le pied qui danse et le corps qui tangue.

Pour s'évader, et dire bye bye à cette année 2021.

Une playlist rien que pour vous.

Rachid Taha et les Rita Mitsouko, Metronomy et Angèle, Christophe et Yelli Yelli, Elvis Presley et Hervé.... à écouter ici-même ou sur Deezer et Spotify.

Bonne écoute !

