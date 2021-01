Les tubes planétaires sont de plus en plus courts. D'ici 2030 ils ne dépasseront pas les deux minutes selon une étude. Pour inverser la tendance, France Inter vous propose une liste (non-exhaustive) des dix hits les plus longs des dernières décennies. Arriverez-vous à les écouter jusqu'au bout ? On vous met au défi.

Selon l'étude britannique l'écoute en streaming participe de cette réduction de la taille des morceaux de musique. © Radio France / Lorélie CARRIVE

Ces prochaines années les morceaux de musique en tête des hits parades feront-ils tous moins de deux minutes chrono ? La réponse est oui, si l'on en croit cette nouvelle étude commandée par Samsung auprès du "cabinet de conseil en avenir" britannique The Future Laboratory.

Depuis vingt ans, en effet, la longueur des chansons les plus téléchargées sur les plateformes de streaming s'est réduite. Et le phénomène ne semble pas être près de s'arrêter. En 1998, les chansons les mieux classés dans les charts britanniques duraient en moyenne 4 minutes et 16 secondes. En 2019, elles duraient 3 minutes 30 secondes à classement égal. Ce qui veut dire qu'en 21 ans les chansons les plus écoutées ont réduit d'1 minute et 13 secondes. Une des raisons avancées par cette même étude pour expliquer cette réduction progressive des morceaux serait le streaming, et plus généralement notre nouvelle manière de consommer les musiques via les plateformes.

Le streaming et les plateformes en ligne sonnent-ils le glas des longues introductions musicales et des interminables solos ? Seul l'avenir pourra nous le dire. En attendant France Inter a voulu inverser la tendance en collectant les dix morceaux les plus écoutés... et les plus longs des dernières décennies. Parviendrez-vous à les écouter jusqu'au bout ? On vous met au défi.

"Stairway to Heaven" de Led Zeppelin - 7 minutes et 57 secondes

On ne pouvait pas faire cette liste sans évoquer ce morceau de rock emblématique, composé par Jimmy Page et écrit par Robert Plant. Le morceau sort en 1971 sur l'album Led Zeppelin IV et ne laisse pas indifférent dès sa sortie ; la guitare acoustique des premiers couplets suivie de la guitare électrique y sont sans doute pour beaucoup. Pendant des décennies elle fait partie des chansons les plus diffusées sur les radios américaines, malgré ses 8 minutes.

"We are the the world" de U.S.A for Africa - 7 minutes et 11 secondes

Tout commence en 1984 lorsque le chanteur Harry Belafonte décide de réunir les plus grands artistes de son époque pour faire un album caritatif pour lutter contre la famine en Éthiopie. Il parvient alors à réunir plus de 40 stars américaines de la chanson. Il fallait bien 7 minutes de chanson pour permettre à ce beau monde de chanter. En 1985, 20 artistes membres de U.S.A for Africa enregistrent le single. Et malgré sa longueur cette chanson a rencontré un grand succès : plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde et près de 70 millions de dollars de bénéfice pour l'association.

"Hey Jude" des Beatles - 7 minutes et 6 secondes

À l'époque de sa sortie, en août 1968, Hey Jude est la plus longue chanson à atteindre la première place du hit-parade britannique, elle y reste pendant deux semaines. Elle figure également pendant neuf semaines en tête du hit-parade américain. Le morceau fait plus de 7 minutes, une durée inhabituelle, qui a d’ailleurs obligé les techniciens des studios EMI à compresser certaines parties de la chanson, pour pouvoir la faire tenir en entier sur un 45 tours.

"I do It for You" de Bryan Adams - 6 minutes et 32 secondes

Ce longue ballade amoureuse est la bande son du film Robin des Bois : Prince des voleurs en 1991. Le film rencontre un grand succès et la musique par la même occasion. Elle est plusieurs semaines numéro un aux États-Unis et dans d'autres pays. La chanson remporte un Grammy Award en 1992 et a été nommée pour un Oscar du cinéma.

"Hotel California" des Eagles - 6 minutes et 31 secondes

Dès sa sortie le titre se classe numéro un des charts aux États-Unis. Et, malgré ses six minutes, la chanson est deux fois disque d'or et une fois disque de platine. "Hotel California" remporte le Grammy Award du disque de l'année en 1981.

"Get Lucky" des Daft Punk Feat Pharrell Williams - 6 minutes et 6 secondes

Le single Get Lucky est présenté pour la première fois lors du Saturday Night Live. Assez rapidement le morceau rencontre un succès international important en se retrouvant numéro 1 des hits parades dans de nombreux pays durant l'été 2013, et remporte deux Grammy Awards l'année suivante.

"Thriller"de Michael Jackson - 5 minutes et 58 secondes

Le morceau Thriller de Michael Jackson sort en 1982 et passe des mois au sommet des charts. Au milieu de l'année 1983, les ventes de l'album commencent à décliner et à ce moment-là Michael Jackson décide de faire un clip pour les relancer. Le morceau de musique était long (presque 6 minutes), le clip l'est encore plus. Digne d'un court métrage, (la vidéo fait 14 minutes pour un budget de près d'un million de dollars), le clip est annoncé comme une "Première Mondiale" sur la chaîne MTV.

"Like a Prayer" de Madonna - 5 minutes et 38 secondes

Le 21 mars 1989 Madonna sort le single sous le label Sire Records. En quelques semaines le morceau se hisse en tête des charts aux États-Unis, plus de 4 millions 500 000 singles sont vendus.

"Crimson and Clover" de Tommy James and The Shondells - 5 minutes et 23 secondes

Le morceau sort à la fin de l'année 1968 et se hisse en tête du chart américain en février 1969. Le single se vend à 5 millions d'exemplaires. À l'origine, la première version de la chanson est enregistrée dans les studios de la radio WLS alors que Tommy James vient de faire une interview sur son nouveau single et leur joue ce nouveau morceau qui est encore à l'état de brouillon. WLS enregistre la chanson et la diffuse quelques semaines plus tard en l'annonçant comme une exclusivité mondiale.

"Careless Whisper" de George Mickael - 5 minutes

On ne pouvait pas finir cette sélection sans ajouter le long slow langoureux de George Michael : Careless Whisper. Le morceau connaît un succès international immédiat dès sa sortie en juillet 1984. Cette ballade, qui parle d'une histoire d'infidélité, devient rapidement numéro 1 des hit-parades de nombreux pays comme le Royaume-Unis ou les États-Unis. Qui a dit que 5 minutes de slow c'était trop long ?

À la lecture de cette étude britannique on serait donc tentés de dire qu'une nouvelle ère s'ouvre. Celle des chansons courtes et des morceaux simples. Mais en regardant de plus près on s'aperçoit que dans les années 1950 et 1960 les plus grands succès dépassaient rarement les deux minutes trente. On pense notamment à Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets, qui dure 2 minutes et 6 secondes et s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. Et alors on se dit que peut-être reviendra la mode des longs morceaux, remplis de nombreux solos.