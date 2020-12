"Ferme les yeux vois / Un ballon qui s'ennuie / Sur la plage du Crotoy", ce sont les mots qui ouvrent "Âme fifties", la chanson et le nouvel album d'Alain Souchon, dans les bacs depuis octobre 2019. Retour gagnant, l'album est réédité le 13 novembre 2020, emmené par le titre inédit "Jaloux du soleil", ici en live.

POP UP - Alain Souchon en live pour France Inter, avec deux titres en vidéo © Radio France / capture d'écran

Après Julien Doré à la rentrée et Woodkid pour la sortie de son album "S16", c'est Alain Souchon qui créé l'événement.

"Âme fifties", un album en famille Souchon

Fin 2019 - événement et bonne nouvelle - sort l'album Âmes fifties. L'artiste nous livre enfin dix nouvelles chansons avec sa plume trempée dans la mer du Crotoy et dans les paysages de France, au gré de ses balades et de ses pensées, un brin mélancolique. Chaque chanson est une photo, moment de vie ou chronique sociale. L'homme sentimental navigue entre le monde tel qu'il est et le monde qu'il ressent. Ses mots nous touchent, c'est l'art de raconter et chanter simplement ce qui nous habite.Â

Depuis son dernier album "Écoutez d'où ma peine vient" en 2008, Alain Souchon a pris le temps de vivre une autre vie, jouer de la musique en famille, relire Guillaume Apollinaire, Pierre de Ronsard, Arthur Rimbaud..., les poètes qui l'ont construit, marcher dans les bois, les sentiers et sur le fil de l'actualité, et se souvenir... pour nous donner la pop poésie de ses nouvelles chansons.

Les complicités comptent beaucoup sur cet album : Alain Souchon écrit et compose avec Pierre et Charles Souchon (alias Ours), ses fils, et Laurent Voulzy (Irène). Les paroles sont signées Édouard Baer (Presque), David McNeil (Debussy Gabriel Fauré) et Pierre de Ronsard (Ronsard Alabama), et deux nouveaux venus arrivent dans la galaxie Souchon : Clément Ducol aux arrangements, et Maxime Le Guil à la réalisation.

Ce que j’aime faire dans la vie, c’est écrire des chansons

"J'aime écrire des chansons naturellement, trouver des phrases en marchant. J'aime bien. Pas marcher pour faire du sport, mais marcher à côté du monde qui est quand même quelque chose de très sympathique. La marche, c'est une impression de liberté (...)"

Pour Âme fifties, Alain Souchon a reçu la Victoire de la Musique de l'Album de l'année.

"Un terrain en pente" - Live

Sur _Un terrain en pente_, Alain Souchon observe le monde du haut de sa colline : "Je regarde la France / Avec ses lumières / Ses souffrances / J'vois au bord de l'Eure / Une usine qu'on vend / Et des hommes qui pleurent / Devant" chante-t-il doucement avec cette insouciance apparente et son air politico-dégagé, sur un petit air de guitare.

"Jaloux du soleil", inédit - Live

Le single Jaloux du soleil - en playlist Inter - chanson inédite qui annonce la réédition de l'album Âme Fifties (Parlophone / Warner Music).

Le confinement qui a suspendu les activités culturelles ainsi que sa tournée, lui a permis de travailler sur de nouvelles chansons dont Jaloux du soleil, titre élaboré et co-réalisé avec ses fils Pierre Souchon, Ours et Maxime Le Guil. Invitation au voyage et à la liberté :

"Impression soleil levant / Un frisson à l'éveil du vent / Les heures tournant colorant / La cathédrale de Rouen / A Paris lui lèche l'étoile / Marrakech El Koutoubia" chante Alain Souchon, évoquant aussi une mystérieuse Laura...

, un album de 10 titres (Parlophone/Warner Music), sortie le 18 octobre 2019. Réédition de l'album avec le titre inédit Jaloux du soleil, et un 2ème CD de 9 titres unplugged, mix de titres récents (Presque, Un terrain en pente...) et de classiques absolus (Foule sentimentale, Rame...) le 13 novembre 2020.

