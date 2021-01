"Aime-moi Doudou, Montre-le moi Doudou...", ces mots simples et sans filtre de la chanson "Doudou" résonnent déjà dans les oreilles de ses millions d'auditeurs sur tous les réseaux sociaux. Le troisième album "Aya"de la chanteuse française Aya Nakamura est sorti en novembre et la voici ici en live sur France Inter...

Aya Nakamura © Radio France / France Inter

Pop Up, le rendez-vous live inédit créé par France Inter

Radio France part en live au 22° étage ! Sur sa terrasse avec vue exceptionnelle à 360° sur tout Paris et la Tour Eiffel, un.e artiste vient enregistrer quelques titres en vidéo qui seront diffusés sur le site de France Inter, Youtube, Dailymotion et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter.

Après Julien Doré, Woodkid pour la sortie de S16 et Alain Souchon pour Âme Fifty-Fifties, c'est Aya Nakamura qui créé l'événement avec deux titres en live : Djadja et Doudou.

La reine du RnB français

On ne présente déjà plus la jeune artiste franco-malienne qui enchaîne les tubes et affiche plus d'un million d'albums vendus dans le monde. Après ses premiers titres Karma, J'ai mal  puis Brisé et Love d'un voyou avec le rappeur Fababy, publiés sur Facebook, Aya Nakamura - nom choisi en hommage à un personnage de la série américaine Heroes - signe chez Warner. Journal intime paraît en août 2017, un premier album... disque d'or !Â

Album dans lequel l'auteure-compositrice rend hommage à l'une des chanteuses maliennes les plus connues, Oumou Sangaré, née comme elle à Bamako. L'artiste préférée de sa mère qui lui a donné le goût du chant et de la musique :Â

Ma mère écoutait Oumou Sangaré toute la journée. Quand j'ai découvert qui elle était, je me suis dit que je voulais être comme elle !

▷ 🎧  ÉCOUTEZ  I  Boomerang  d'Augustin Trapenard avec Aya Nakamura

"Djadja" - Live

La chanson tornade Djadja sort en avril 2018 et devient LE tube de l'été 2018, plus de trois cents millions de vues rien que sur Youtube ! suivi de près par Copines qui annoncent le deuxième album Nakamura, disque de diamant, sorti en novembre.

▷ 🎧  ÉCOUTEZ 👀  I  Djadja

Pas d'été sans Aya !

Pookie, single d'or avant sa sortie, devient l'hymne d'une génération l'été suivant, le titre cartonne en streaming et enflamme les playlists, se transforme en single de diamant en France et fait twerker au-delà des frontières. Le titre marque son envol, exceptionnel pour les musiques urbaines françaises. (Au fait, Pookie vient de "Poucave", terme d'origine rom, ce qu'on appelle une "balance" en argot).

"Aya", le nouvel album d'Aya Nakamura

Démarrage fracassant ! Jolie Nana, le premier single (de l'été) s'impose et explose. Un mois seulement après sa sortie en novembre 2020, l'album Aya est déjà disque d'or. Et les singles suivants Doudou et Plus jamais avec le rappeur britannique Stormzy, battent des records sur les plate-formes de streaming et sur Youtube. Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée au monde...

"Doudou" - Live

Le single Doudou est sorti le 9 octobre, un peu de douceur qui tombe bien en ces temps sinistres de pandémie. Les sonorités africaines du morceau, le rythme saccadé et la voix mélodieuse d'Aya, issue d'une famille de griots, créent l'harmonie d'un titre sensuelle.

▷ 🎧  ÉCOUTEZ 👀  I  Doudou

. Aya, le nouvel album 15 titres d'Aya Nakamura (REC. 118 / Warner Music), sorti le 13 novembre 2020.

▷ 🎧  ÉCOUTEZ  I  Femmes puissantes de Léa Salamé avec Aya Nakamura

Aller plus loin