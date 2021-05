Clara Luciani est de retour avec son nouvel album "Cœur" qui arrive le 11 juin, aux prémices de l'été. En avant-première, cadeau : deux titres en live ! Une nouvelle page s'ouvre sur des plages musicales remplies de promesses et une saveur de liberté. Histoires de cœur... Essentiel !

Clara Luciani © Alice Moitié

Pop Up, le rendez-vous live inédit créé par France Inter

France Inter part en live ! À la maison de la radio et de la musique, un.e artiste vient enregistrer quelques titres en vidéo au "Bel-Air", qui seront diffusés sur le site de France Inter, Youtube, Dailymotion et les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter.

Après Julien Doré, Woodkid pour la sortie de S16, Alain Souchon pour l'album Âme Fifty-Fifties, Aya Nakamura, Eddy de Pretto pour l'album À vous les bâtards, Pomme, et Gaëtan Roussel juste avant la sortie de Est-ce que tu sais ?... c'est Clara Luciani qui créé l'événement avec deux titres en live :

🎧 "Le Reste" - Live

En avant-première de la sortie de son deuxième album, Clara Luciani joue son tout nouveau titre Le Reste, et on a déjà l'air et la chanson dans la tête : "Le reste, je te le laisse, oh-oh..." Chanter l'amour blessé en souriant, c'est son style. Un brin mélancolique, toujours avec le sourire, elle a écrit et composé cette chanson et il semble que la vie est belle et glisse tranquille vers un déconfinement qui va enfin lui ouvrir les portes de la liberté...Â

Le tube de l'été ? Pas encore sorti et déjà 1,1 million de vues pour le clip "à la sauce Jacques Demy" (style Demoiselles de Rochefort) qui s'inspire de l'esthétique de l'univers coloré de son réalisateur idole, tourné au grand air et au soleil de son sud-est natal.Â

🎧   Clara Luciani - Le Reste  en Playlist France Inter

Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu / Sur ton pouce et la peau de ton dos / Le reste, je te le laisse mais je retiens en laisse / Le souvenir ému de ton corps nu...

🎧   Clara Luciani - Amour toujours - Live

Si ses textes sont emprunts de féminisme, l'interprète de La Grenade trouve sa source dans ses amours. Comme un grand nombre de ses titres, ils sont inspirés de son quotidien et de ses propres histoires de cœur pas toujours au beau fixe. Elle a simplement trouvé dans l'écriture un moyen de dire ce qu'elle a sur le cœur.

Le nouvel album "Cœur" 💙

Clara Luciani annonce la sortie de son second album Cœur le 11 juin 2021, comme 11 titres inédits dont un duo avec Julien Doré. Chic, lumineux, dansant et funky, c'est un album ambitieux qui a réuni autour d'elle un groupe inédit d'artistes, musiciens et producteurs à la fois : Sage, Breakbot et Pierrick Devin.Â

Avec la volonté de créer une ode au déconfinement, à la chaleur humaine, à la recherche du plaisir pour triompher de la morosité ambiante, elle a tenu à faire participer ses ami.e.s en studio, masqué.e.s, cela va de soi. Tout pour se jeter à corps perdu dans un été de liberté, de joie et de plaisirs retrouvés !

"Le mot cœur est l'un de mes mot préférés : pour sa sonorité, pour son écriture aussi, les lettres entrelacées sont tellement jolies ! C'est pour ça que c'est le titre de l'album, et que le mot est présent dans chaque chanson, comme un jeu de piste" (Clara Luciani dans Boomerang)

Clara Luciani's Story

Née sous le soleil de Martigues le 10 juillet 1992, elle grandit en banlieue de Marseille dans un milieu modeste avec ses parents et sa soeur Elha, également passionnée de musique. Elle écoute Barbara, Gainsbourg et Françoise Hardy, s'inspire du rock anglo-saxon, et lit Colette, George Sand et Anaïs Nin. Interruption de ses études d’histoires de l’art à Aix-en-Provence, la passion de la musique est trop forte, elle quitte le sud pour tenter sa chance à Paris.Â

Des petits boulots... et le rêve commence à se réaliser avec la rencontre du groupe La Femme puis le duo Hologram avec Maxime Sokolinski, avant de se lancer en solo. Sa voix particulière la fait remarquer et elle collabore avec d'autres artistes : Raphaël pour une tournée, des premières parties de Benjamin Biolay... Seule en scène avec sa guitare électrique, elle obtient le prix inRocKs lab en 2016. Des textes poétiques et des rythmes disco venus tout droit des 60's composent ses chansons et enfin un premier EP, Monstre d'amour, paraît en avril 2017.Â

Il y a trois ans seulement, la jeune artiste lançait une grenade dans la chanson française, sur laquelle elle promène depuis, sa voix grave, son air tranquille et sa timidité... Après le succès de son premier album triple platine, Sainte-Victoire (titre prédestiné pour deux Victoires de la musique : Révélation scène 2019 puis Artiste féminine 2020) et le succès de La Grenade (chanson de l'année de la Sacem), Clara Luciani revient avec un nouvel album.

