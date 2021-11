"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", le deuxième album solo de Damon Albarn paraît le 12 novembre 2021 ! Damon Albarn dévoile le single "Royal Morning Blue", titre phare de cet album très attendu, et "Particles", en live...

Damon Albarn © AFP / Joël Saget

Damon Alban créé l'événement avec 2 nouveaux titres de son nouvel album studio :Â

"Royal Morning Blue"

Royal Morning Blue, déjà en Playlist France Inter cet été, est le titre émergent de ce nouvel album, le plus pop, le plus radiophonique aussi de son nouveau projet. Dès les premières notes, on reconnaît la signature de Damon Albarn : un refrain au piano envoûtant, une rythmique captivante, trois belles minutes d'envol au petit matin bleu...

"Les premières paroles du morceau "Rain turning into snow", capturent ce moment, ce sentiment. Une chose tellement belle et positive face à toute l'obscurité que nous avons connue" (Dalmon Albarn)

Une grande partie de ce que l'on peut entendre sur The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows est une réponse collective instinctive au spectacle toujours changeant qui se déroule derrière la fenêtre du studio. Le ravissement funk de Royal Morning Blue a pris forme alors qu'une tempête effaçait la montagne Esja derrière elle.

"Particles"

Ce single est inspiré d'une conversation fortuite sur les conséquences de la pandémie avec un rabbin américain dans un avion en vol pour Reykjavik. "For the particles enjoy us as they aligned on your skin", chante-t-il. Chanson intime aussi "Darling", qui trouve toute son expression sur la dernière piste de l'album.

🎥   VIDÉO à découvrir le 6 novembre

"En suivant ce fil conducteur, j'ai découvert que le phénomène des aurores boréales était dû à des vents solaires provenant d'éruptions solaires. Au moment où ils touchent l'atmosphère terrestre, ils meurent mais il se produit une réaction chimique - atomique - qui donne lieu à cet incroyable spectacle."Â

"Et cela m'a semblé être une note importante pour terminer l'album. Si le changement est nécessaire, et parfois dévastateur, nous devons essayer de nous retirer et attendre que la beauté suive" (Damon Albarn)

"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", le nouvel album

Le leader emblématique de Blur, cofondateur de Gorillaz avec Jamie Hawlett, et de The Good, The Bad & The Queen, donne enfin une suite à son premier album solo Everyday Robots publié en 2014.

Le titre de l'album qu'on pourrait traduire par "Plus la fontaine est proche, plus le flux est pur" est une nouvelle oeuvre de Damon Albarn inspiré par les paysages de l'Islande. Pendant le confinement, l'artiste s'est remis à la musique et a créé 11 morceaux à la recherche d'autres thèmes tels la fragilité, la perte, l'émergence et la renaissance, qui résonnent comme des contes.Â

Inspiré par John Clare, l'un des premiers poètes britanniques touché par l'environnement, Albarn lui emprunte le vers "The nearer the fountain, more pure the stream flows" extrait du poème "Love and Memory" pour nommer son album et le premier titre.

L'album repousse les frontières avec des arrangements orchestraux se mêlant à des mélodies intimes, à l'image de la beauté et du chaos de la nature islandaise dont il est la bande-son.Â

En Islande, lorsqu'une tempête survient, les oiseaux sont souvent séparés, mais ils finissent toujours par se retrouver (Damon Albarn)

Son projet reflète le monde tel qu'il lui semble maintenant, plein d'espoir...Â

Damon Albarn's Story

À 53 ans, Damon Albarn a abordé beaucoup de styles différents, à l'image de l'un de ses modèles, David Bowie.Â

Influencé par le pop-rock anglais des Kinks et des Beatles, le son de Blur s'est démarqué avec Modern Life is Rubbish (1993) et a connu un succès retentissant avec l'album Park Life (avril 1994), son tube dance pop Girls and Boys, et The Great Escape (1995)... heures de gloire de la brit pop avec Oasis et Pulp.

Il a vite éprouvé le désir de laisser Blur de côté pour entreprendre d'autres voyages musicaux, d'autres rencontres avec une foule de musiciens aux origines très variées. Aborder l'électro, le dub, le hip-hop, toutes ces musiques qui l'avaient accompagné sans qu'il ait su jusque là comment les incorporer au sein du groupe dont il était le chanteur et l'unique parolier.

Gorillaz, le groupe imaginaire aux personnages de dessin animé, associé à Jamie Hewlett, dessinateur de "Tank Girl", lui a permis de donner forme à ces chansons différentes, ce mélange de rock et de hip-hop visuellement très inventif. 7 albums à leur actif, après le succès planétaire de Clint Eastwood, leur premier tube.

Et il y eut d'autres aventures... celle du groupe The Good, the Bad and the Queen, en compagnie d'un des héros de sa jeunesse, le bassiste Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) à la guitare et le regretté Tony Allen à la batterie : le supergroupe de rock alternatif a publié 2 albums.

Fourmillant de projets, Albarn voyage beaucoup... en Islande où il a composé la BO du film 101 Reykjavik et en Afrique, au Mali, où il a enregistré Mali Music en 2002 avec Toumani Diabaté, Afel Bocoum et d'autres musiciens.

Damon Albarn / Matt Cronin

En trois décennies, Albarn a accumulé un recueil de chansons dont les tons et les textures ont été définis par ses voyages et les amitiés qu'il a nouées sur la route.

Il y a dix-huit mois, Damon Albarn était dans son élément, il était en Islande :

"Je regardais par la fenêtre, le mont Esja et la mer, et au loin, par temps clair, on pouvait voir le Snæfellsjökull, le glacier et le volcan qui étaient au centre du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. J'ai simplement pensé qu'il serait merveilleux d'observer les mouvements du temps et la façon dont ils façonnent le paysage sur une période donnée". (Damon Albarn)

