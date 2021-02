Pour fêter le retour d'Eddy de Pretto, les hirondelles du printemps arrivent avec son nouvel album "À tous les bâtards" le 26 mars. "Bateaux-mouches" et "Désolé Caroline" n'étaient que le début. En attendant impatiemment la suite et ses concerts, voici les premières infos et deux titres en live sur France Inter...

Eddy de Pretto : "Bateaux-mouches" en live pour France Inter - POP UP © Radio France / capture d'écran de la vidéo

c'est Eddy de Pretto qui crée l'événement avec deux titre en live :

Bateaux-MouchesÂ

Trois ans plus tard... C'est le premier single de ce futur opus, une chanson autobiographique qui raconte ses tout premiers débuts : chanteur sur les bateaux-mouches à Paris, son premier job. Il embarquait sur la Seine pour vendre du rêve aux touristes et chantait Piaf, Nougaro, Rihanna ou Nina Simone... Il n'était personne mais enfin il chantait, ce qui lui a permis de penser qu'il n'en resterait pas là , un peu son "Je m'voyais déjà "... à lui.

Le nouvel album "À tous les bâtards"...  très attendu

"C'est une ode aux gens d'à côté, aux bizarres, aux freaks, aux étranges. Un cri de rassemblement, une réappropriation d'un terme jugé négatif, pour interpeller et en faire une force. Souvent, on m'a fait sentir différent de la norme dans laquelle j'évoluais, et j'ai porté ça comme un véritable fardeau. Aujourd'hui ce titre d'album est une manière pour moi d'inverser la tendance et d'en être fier. Mais aussi d'appeler à réunir celles et ceux qui m'ont entendu sur mon 1er album et (j'espère) accueillir de nouveaux et nouvelles bâtard.es qui se retrouveront dans ce 2ème..." (Eddy de Pretto sur les réseaux sociaux)

Un deuxième extrait vient de paraitre : Désolé Caroline, nouveau titre en session live et Eddy de Pretto a aussi dévoilé la tracklist de son album, 15 chansons, et l'histoire de la pochette jaune...

"FĂŞte de trop" - Live

Le Kid poète de la chanson

Eddy de Pretto est arrivĂ© cash un jour d'octobre 2017 avec un EP 4 titres : FĂŞte de trop, Jungle de la chope, Beaulieue et aussi Kid, qui rĂ©vèle l'enfant de CrĂ©teil au public. DĂ©jĂ ambitieux, on dĂ©couvre un artiste qui empreinte un chemin inĂ©dit pour dĂ©barquer dans le milieu musical : chanson, slam, rap, Ă©lectro... et poĂ©sie.Â

2018 (son annĂ©e) signe l'arrivĂ©e en mars de son premier album _Cure_, après quelques 50 concerts et sa nomination aux Victoires de la Musique oĂą il interprète une FĂŞte de trop. Succès immĂ©diat immense : N°1 des meilleures ventes d'albums en moins d'une semaine, plusieurs millions d'Ă©coute sur internet et concerts complets. CertifiĂ© triple platine, l'album est rĂ©Ă©ditĂ© en version Culte (pour l'occasion) dès novembre, avec 4 titres inĂ©dits.Â

C'est comme si on l'attendait depuis longtemps, l'artiste avec une belle plume, des textes imagés et impudiques dans un univers singulier et personnel, une voix unique sur une musique très hétéroclite de compositions fines oscillant entre rap et variété. Il aime les chansons françaises qu'écoutait sa maman et le rap qu'il écoutait avec ses potes, il dit être influencé aussi bien par Franck Ocean, Kanye West que Claude Nougaro, Charles Aznavour et Sela Sue, c'est ce mix que raconte l'album Cure, sans concession. Un jeune homme modeste et pas comme les autres...

À tous les bâtards, le deuxième album d'Eddy De Pretto, à venir le 26 mars 2021 (Initial)

