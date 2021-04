"Est-ce que tu sais ?" Le nouvel album solo de Gaëtan Roussel vient de sortir ! Ce disque acoustique composé seul avec sa guitare, est une nouvelle page écrite avec des mots forts et touchants. L'artiste a enregistré un récit musical, pop et intemporel, sur le sentier de ses rencontres entre Paris et la Provence...

Pop Up - Gaëtan Roussel en live pour France Inter © Radio France / capture d'écran

Pop Up, le rendez-vous live inédit créé par France Inter

Sur sa terrasse avec vue exceptionnelle à 360° sur tout Paris et la Tour Eiffel, un.e artiste vient enregistrer quelques titres en vidéo

c'est Gaëtan Roussel qui crée l'événement avec deux titres en live :

"Je me jette Ă ton cou" - Live

Après le premier extrait de son nouvel album Tu ne savais pas, l'artiste révèle ce nouveau titre Je me jette à ton cou en live ! C'est une chanson qui nous prend par la main et nous emmène en balade musicale avec Daniel Auteuil, dans les Alpilles au coeur de la Provence, une chanson signée Gaëtan Roussel tout simplement.

🎧    Gaëtan Roussel -  _Je me jette à ton cou  _en Playlist France Inter

Quand les larmes montent / Quand le moral descend, descend // Quand on jette le tout / Quand la Terre se désassemble / Je me jette à ton cou / C'est mon île d'être ensemble...

Le nouvel album "Est-ce que tu sais ?"

Deux ans après son opus solo Trafic et quatre ans après Anomalie de Louise Attaque, GaĂ«tan Roussel est de retour avec un quatrième album solo de 11 titres qui est arrivĂ© dans les bacs le 19 mars. Un album acoustique, plus Ă©purĂ©, qu'il a entièrement Ă©crit et composĂ©, seul avec sa guitare, son dictaphone et ses carnets.Â

L'artiste parle d'amour et de résilience, il met ses mots sur les doutes, les espoirs, la colère et les douleurs, ses humeurs et le bonheur... des thèmes forts, plus intimes. À découvrir aussi deux rencontres pour deux duos : La Photo avec Camélia Jordana et Sans sommeil, chanson où s'invite Alain Souchon, un rêve de longue date... Gaëtan Roussel part en tournée bientôt, avec les chansons de son nouveau disque sur scène, et il a hâte :

Il faut que mes chansons résonnent, c'est ce qui me fait avancer. Elles me font aller de l'avant

"Help myself" (Nous ne faisons que passer) - Live

Après le magnifique album Bleu Pétrole d'Alain Bashung, Gaëtan Roussel ose l'exercice de l'album solo : Ginger est son premier album solo en 2010 (Barclay), annoncé par le single tube Help Myself  puis Dis-moi que tu m'aimes encore. Ce qui lui permet d'affirmer son goût pour la musique indé et ses talents pour la mélodie et l'écriture. Le coup d'essai est un coup de maître avec 2 Victoires de la musique en 2011 : Album rock et Album de l'année, et Ginger est disque de platine.

Gaëtan Roussel's story

Gaëtan Roussel poursuit un parcours solo unique et impressionnant, en parallèle de son groupe Louise Attaque : 7 Victoires de la musique (3 en solo et 4 pour Louise Attaque) et 5 millions d'albums vendus... Producteur, compositeur ou auteur, en duo - Lady Sir, aux côtés de Rachida Brakni - en solo, ou en groupe - Tarmac & Louise Attaque - il donne toujours une griffe très personnelle à ses compositions et ses collaborations, et offre peut-être les meilleures échappées belles à celles et ceux qu'il "habille".

Sur le chemin et les grands moments des 25 premières annĂ©es de GaĂ«tan Roussel, il y a l'un de ses plus beaux projets pour un autre, la merveille de Bleu PĂ©trole (meilleur album 2009) d'Alain Bashung, au moment oĂą sa vie est en Ă©quilibre. Co-Ă©crit avec GĂ©rard Manset, et co-produit, il joue un rĂ´le essentiel dans cet album et fait une très belle rencontre dont il se souvient :Â

Bashung m'a appris à créer une chanson en solo, il a déclenché en moi l'envie de commencer une carrière solo...

Juste après cette rencontre, Gaëtan Roussel sort son premier album solo Ginger, disque de platine, en 2010. Orpailleur paraît en 2013 et lui offre un nouveau succès. Puis il retrouve Louise Attaque et ses compagnons de route pour l'album Anomalie en 2016. Entre Paris et Los Angeles, l'artiste trafique son terrain de jeu et rencontre des alter-egos avec lesquels il partage la création des chansons de son album Trafic, sorti en 2018.

En concert avec son nouvel album Est-ce que tu sais ? le 16 mars 2021 sur France Inter

Gaëtan Roussel, nouvel album Est-ce que tu sais ?, sortie le 19 mars (Play Two)

Tournée prévue dès octobre 2021 - À l'Olympia le 17 mars 2022 !

Aller plus loin