Julien Doré qui revient avec un nouvel album, "aimée", prénom de sa grand-mère et de sa mère, les femmes qui l'ont construit. Un opus qui s’annonce poétique, "nature et environnement", un poil engagé, dans les bacs depuis le 4 septembre.

"La Fièvre" de Julien Doré, enregistré au 22e étage de la Maison de la Radio © capture d'écran

Pop Up, le nouveau rendez-vous live de France Inter.Â

La Tour de Radio France part en live au 22° étage ! Sur la terrasse avec vue à 360° sur tout Paris un artiste viendra régulièrement tourner quelques titres en vidéo qui seront diffusés sur les réseaux sociaux et sur le site d'Inter. Après Louise Attaque pour la fête de la musique, c'est Julien Doré qui crée l'événement de la rentrée, au moment de la sortie de son nouvel album "aimée".

Julien Doré, auteur-compositeur-interprète, musicien, acteur, un artiste pas comme les autres.

L'Artiste s’est fait une place au cœur de la scène musicale française. Entre 2002 et 2007, après des études d’art, il joue dans quelques groupes autour de Nîmes, puis gagne la Nouvelle Star en 2007, c’est la révélation. Connu à l’époque pour ses reprises (dont le fameux Moi... Lolita), il sort dans la foulée un premier album solo, Ersatz.

Puis d'autres albums Bichon, Løve, et &, et de longues tournées de concerts. Plusieurs récompenses dont la Victoire de la Musique de l'interprète masculin 2015 et des disques d’or, de diamant ou de platine. Le succès...

Aujourd’hui il a quitté la ville, les rumeurs de centre-ville, les lumières aveuglantes du quart d’heure de célébrité, pour se ressourcer dans la nature de ses terres natales du sud de la France.

vidéo Retour sur le parcours de Julien Doré 4 min 4 min À voir  -  Musique Retour sur le parcours de Julien Doré 4 min

Un 5ème album que vous allez aimée

Après une longue absence discrète, Julien Doré inaugure la rentrée culturelle avec ce nouvel album (Columbia) très attendu, dont le premier single, La fièvre, nous a déjà emballé cet été. Il revient, pas tout à fait le même mais toujours à part.

"aimée", en minuscules, comme une promesse... C'est celui d'une génération de Femmes, en majuscules, les femmes de la vie de Julien Doré : Aimée, le prénom de sa grand-mère de 99 ans, ancienne militante à la CGT, qui s'est battue toute sa vie pour les droits des veuves de mineurs dans sa région. C'est aussi le prénom de sa mère qui a accueilli pendant des années les femmes battues afin de les reloger loin de la violence.

Aimée, "ée" et pas "er", tout peut être aimé. Cet album reflète l'enfant qui est en lui, la fantaisie solaire contre l'absurdité d'un monde qui pense en raccourci et en complots. Rien ne sert d'expliquer, Julien Doré le dit dans ses chansons, continue de sourire, même si la colère transpire, même si ça ne sert à rien.

Et puis au pire, on sème ce qu'on ne verra pasÂ

Le chanteur annonce 11 titres : des textes poétiques, un univers décalé, et toujours une pointe d’humour. Il propose une oeuvre qui repose autant sur des choix musicaux que sur un soin particulier à mettre en images ses chansons, à mettre en exergue les valeurs qui l'animent comme la protection de l'environnement.

L’émotion des gens est la seule chose qui m’intéresse

Julien Doré interprète 2 titres de son nouvel album :

Découvrez "La Fièvre" en live

Une douceur pop qu’on lui connait, assortie d’un message écolo : La Fièvre, 1er single de cet album, sur fond de dénonciation du réchauffement climatique, annonce une volonté de surprendre.

A suivre, prochainement, Barracuda II

Tout l'monde a quelque chose à dire   Sur mes cheveux ou le climat   Bien que les deux aillent vers le pire   Personne ne se battra pour ça   Tout est encore un peu possible   Mais plus personne ne le voit   Le yeux bandés sur l'invisible   Demain, nous appellera "Papa"   N'attends pas que quelqu'un te dise   Ce que tu dois et ne dois pas   Un doigt ça se lève et ça vise   Toujours celui qui sait pourquoi

Aller plus loin

▷▷▷ (Ré)écoutez Julien Doré sur France Inter

▷▷▷ Le site de Julien Doré