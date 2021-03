Pomme est l'artiste française qui a marqué l'année 2020 avec les chansons de son album "Les Failles". Album gagnant réédité en novembre 2020 dans une nouvelle version : "Les Failles cachées" avec des titres... cachés. Un succès populaire évident et la Victoire de l'artiste féminine de l'année, bien méritée !

Après Julien Doré, Woodkid pour la sortie de S16, Alain Souchon pour Âme Fifty-Fifties, Aya Nakamura et Eddy de Pretto  pour son nouvel album À tous les bâtards, c'est Pomme qui créé l'événement avec deux titres en live :

Grandiose - Live

"J'ai dit moi je veux un enfant / Avant de connaître l'amour / L'amour qui déborde de moi / Qui dit tu n'es pas comme les autres / Des filles qu'ont dans ton coeur à toi / Pas toi t'auras une vie grandiose, grandiose" chante la jeune artiste, doucement sur un petit air de guitare. Le rêve de la vie d'après...

Juste avant les Victoires de la musique, en février 2021, à la suite du mouvement #musictoo, Pomme publie une lettre ouverte : "De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses", pour évoquer les violences sexistes et sexuelles qui minent le milieu musical, sur le blog de Mediapart.

Chanson for my depressed love - Live

J'ai Ă©crit une chanson Ă envoyer Ă tous les gens tristes

Sur la pochette de l'album, ce n'est pas une photo mais un dessin aux allures de sa "pomme", de grands yeux comme un petit poulbot de Montmartre ou un personnage de manga dans un doux visage, presque celui d'une ado. Pomme est la benjamine d'une génération de filles autonomes et déterminées, qui marquera sans nul doute le paysage de la chanson française avec sa plume bien trempée, sa musicalité et sa personnalité.

Pomme 's story

Claire Pommet, née en 1996 près de Lyon, chantait déjà toute petite dans une chorale. Dès l'enfance, Pomme apprend le solfège et le violoncelle et compose très vite ses premières chansons. Études d'anglais abandonnées pour se consacrer à sa passion, Pomme publie, à tout juste 20 ans, un premier EP En Cavale. C'est le temps des premières parties de Benjamin Biolay, des concerts à la Boule Noire, et des voyages, seule sur les routes ou dans les trains avec sa guitare et son auto-harpe pour partager ses chansons avec un public peu à peu conquis.

2017 rime avec la sortie d'Ă€ peu près, son premier album. Son appartenance folk n'empĂŞche pas de surfer sur la pop avec facilitĂ©, Pomme joue de ses trois instruments, guitare, violoncelle, auto-harpe, et assume de n'entrer dans aucune case. Des premières parties de Vianney, Louane, Olivia Ruiz, Coeur de Pirate, Yael Naim, Asaf Avidan... et des concerts solo. Plaisir d'Ă©couter ses chansons fragiles en robes Ă fleurs, reflets d'un univers profondĂ©ment fĂ©minin.Â

Le deuxième album Les Failles paraît en novembre 2019, coréalisé et arrangé avec Albin de la Simone, dans lequel Pomme se livre à travers 11 chansons, notamment Je sais pas danser et Anxiété. Ces chansons signées Pomme, qui parlent d'un moment de vie ou tout simplement d'une faille personnelle, nous ont accompagnées tout au long de l'année 2020 et ont fait d'elle la révélation de l'année.

Le 20 avril 2020 sort un EP éphémère de cinq titres en anglais intitulé Quarantine Phone Session que Pomme prévoit initialement pour la durée du confinement.

Vous reprendrez bien un quartier de pomme ?

Pomme avait 16 chansons dans sa valise avant d'entrer en studio pour enregistrer l'album Failles. Pas question d'abandonner des chansons intimes, des confessions plus personnelles. Ses chansons cachées seront dévoilées dans une nouvelle version de son album Les Failles cachées, et d'un CD 5 titres intitulé La Face cachée. Et même une 3ème version Les Failles cachées (Halloween version) où 3 titres s'ajoutent à l'album, dont un featuring avec Flavien Berger.

Pomme , Album Les failles cachĂ©es , sorti en fĂ©vrier 2020 (Polydor), album en partenariat France Inter.  Â

Pomme, l'artiste féminine de l'année ! / Victoires de la Musique 2021

