"BRRR", le 1er EP de Vladimir Cauchemar vient de paraitre. Derrière son masque, le DJ - Producteur de musique électronique, joue "Blizzard" avec le jeune et prometteur rappeur Benjamin Epps et "Sonate pour piano n°1", remix de Beethoven... en live !

POP UP Vladimir Cauchemar © Capture d'écran

Pop Up, le rendez-vous live inédit créé par France Inter

France Inter part en live ! Au "Bel-Air", lieu convivial de la Maison de la radio et de la musique, un.e artiste enregistre quelques titres live en vidéo, qui seront diffusés sur le site de France Inter, Youtube, Dailymotion et les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter.

Après Julien Doré, Woodkid pour la sortie de S16, Alain Souchon pour l'album Âme Fifty-Fifties, Aya Nakamura, Eddy de Pretto pour l'album À vous les bâtards, Pomme, Gaëtan Roussel à la sortie de Est-ce que tu sais ?  et Clara Luciani pour la sortie de Coeur, c'est Vladimir Cauchemar qui créé l'événement (avec Benjamin Epps) pour 2 titres :Â

Sonata N°1 (Allegro, Piano Sonata No.1) - Beethoven remixed - Live

Sous les traits saillants du squelette se cache un musicien à l'aise dans tous les registres : rap, électro, en passant par la musique classique. D'ailleurs il a une formation classique de pianiste, une de ses grandes sources d'inspiration, et joue aussi de la guitare, de la batterie et de la basse...

"Blizzard" - Vladimir Cauchemar feat. Benjamin Epps - Live

Artiste atypique de la scène hexagonale, Vladimir Cauchemar est tout proche de la scène rap francophone et embarque dans ce titre Benjamin Epps, l'un des jeunes rappeurs les plus talentueux du moment. Blizzard, sorti quelques jours avant l'EP BRRR, est sûrement l'une des plus belles découvertes de l'opus.

🎧   Blizzard - Vladimir Cauchemar & Benjamin Epps, en Playlist France Inter

A découvrir en vidéo le dimanche 26 septembre

Un instru mélancolique samplant les Chevaliers du Zodiaque qui se marie parfaitement avec le flow de Benjamin Epps très inspiré sur un texte teinté d'égo-trip. Une montée en puissance épique où production et rap fusionnent pour une connexion et une collaboration de folie !

Les débuts d'un Cauchemar

Vladimir Cauchemar emprunte et détourne le nom du compositeur de musiques de films Vladimir Cosma et apparaît avec un masque de tête de mort depuis sa première apparition publique en 2018. Souvent stylisé ВЛАДИМИРКОШМAÐ , le mystérieux DJ compositeur se fait plus que remarquer, via Ed Banger - le label de Busy P - avec les titres Aulos (2017), son titre signature, puis Aulos Reloaded  feat. 6ix9ine (2018).Â

Il ne communique que par un langage crypté aux sonorités slaves et si on lui demande d'où il vient, il invente une histoire de mythologie grecque dans laquelle il aurait perdu un défi contre le dieu de la musique Apollon, le condamnant à errer éternellement aux enfers jusqu'à ce qu'il revienne armé... d'une flûte !

Il navigue entre sonorités hip-hop et house, teintées d'une couleur médiévale en utilisant des instruments à vent comme la flûte et l'aulos, instruments de prédilection de "Flûte Trilogy" : Aulos, (G)rave & Elévation.

🎧.  ÉCOUTEZ Vladimir Cauchemar dans l'interview déjantée d'Antoine de Caunes pour Popopop

Derrière le masque, un crâne blanc souriant tatoué avec un petit coeur, se cache aussi un producteur exceptionnel très proche de la nouvelle scène rap européenne : la co-production des tubes 1000° et Trop Beau de Lomepal, 7 titres sur le dernier album Chocolat de Roméo Elvis, et bien d’autres tel que Orelsan, Joke, des MC japonais et aussi 6ix9ine… où le rap et l'électro se croisent avec une facilité déconcertante.Â

"BRRR"

Après quatre ans de singles et de nombreuses collaborations, Vladimir Cauchemar propose son tout premier EP "_BRRR_" avec un très très gros casting :  en plus de Laylow et Rim'K s'ajoutent Asdek -  Phazz  -  Captaine Roshi - Lala &ce - RK - Benjamin Epps - Seth Gueko - Freeze Corleone - Lefa & Vald... 10 titres dont 4 inédits.

🎧   Vladimir Cauchemar Dans la Playlist de France Inter

. EP BRRR - Â sorti 5 juin 2021 (Virgin Records / Universal Music)

. Vladimir Cauchemar en tournée

Benjamin Epps

Âgé de 24 ans, le rap lui est tombé dessus il y a déjà plus de dix ans. Enfant à Libreville au Gabon, son grand frère revient de France les valises pleines de cassettes, de CD et de magazines de rap français... c'est le début de son éducation musicale. En 2006, il a 10 ans, accompagne déjà ses frères lors de freestyles radios, de clashs, et gagne ses galons à Libreville.Â

Quelques années plus tard, après avoir écouté l'âge d'or du rap français - La Cliqua, Time Bomb, Secteur Â, Mafia K 1 Fry… - et la culture Hip Hop américaine, c'est le déclic : Benjamin veut rapper ! Il vit aujourd'hui en France... Après son EP Le Futur (fin 2020), le rappeur a sorti un projet de 7 titres, entièrement produits sur-mesure par Le Chroniqueur Sale (LCS) : Fantôme avec chauffeur.

