Il aurait eu 100 ans fin octobre. Et pourtant : mariage, place de la femme, migrants, etc, par les thématiques abordées dans ses chansons, l'œuvre de Georges Brassens reste d’actualité. Explications avec Clémentine Déroudille, la commissaire de l’exposition "Brassens ou la liberté" de 2011 à la Cité de la Musique.

Georges Brassens dans les années 1950 © Getty / Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho

Avec son gros pull-over, sa pipe, sa guitare sèche, et sa voix rocailleuse, Georges Brassens ne véhicule pas une image moderne. Or par ses propos, le chanteur disparu le 22 octobre 1981, reste en 2021 d’une incroyable modernité, nous explique Clémentine Déroudille, spécialiste de la chanson française, qui a conçu la formidable exposition "Brassens ou la liberté" à la Cité de la Musique en 2011. Elle prépare l'exposition "Gare au Brassens" à Montpellier à partir du 27 octobre.

Il composait de façon à être écouté par tous

Clémentine Déroudille : "Attention à ne pas glorifier Georges Brassens et à le faire passer pour un maître à penser ou un précurseur de la pensée contemporaine, il aurait détesté ça ! Mais comme génie de la chanson française, il est intemporel.

La façon dont il ciselait ses textes et ses mélodies fait qu'on les passera encore dans 100 ans. Son vocabulaire n’est pas attaché aux années 1940, 1950, 1960 ou 1970 au cours desquelles il a vécu. Dans une interview sur France Culture, il a dit : "Je ne peux pas mettre "automobile" dans mes chansons : ça va plaquer la chanson dans une certaine temporalité."

Il n’avait pas l’intention que ses chansons deviennent des classiques, mais il les travaillait jusqu’à ce qu’elles puissent être entendues par tous.

Sa composition musicale peut être reprise, et retravaillée. D’ailleurs, Brassens est l'artiste français le plus repris à travers le monde. Ses chansons sont des classiques. On peut les jouer, les tordre, en faire ce qu'on veut parce que ce sont des musiques impeccables à l’apparente simplicité. Dernièrement, Albin de la Simone, les a fait réorchestrer avec Barbara Carlotti, et ça parle à tous."

Mariage/non mariage : l'union libre avant l'heure

"On n’a pas toujours cette image-là, mais Brassens a toujours été amoureux. Il a été un grand séducteur et quelqu'un de profondément séduisant aussi. J’avais l’image d’un vieil oncle fumant sa pipe… En fouillant dans l’iconographie, j’ai trouvé des photos d’un bel homme, posant torse nu…

J’ai été frappé lors de la préparation de l’exposition à la Cité de la Musique par la similitude entre sa vie et son œuvre. La chanson La Non demande en mariage est une déclaration d'amour. Mais c’est aussi le fait d’avoir toujours refusé de se marier et d'avoir des enfants.

Il a aimé Püppchen, sa compagne Joha Heiman mais n’a jamais vécu avec elle. Il partageait parfois son quotidien dans un moulin qu’il avait acheté dans les années 1950. Mais c’est tout. Lui vivait chez Jeanne le Bonniec et Marcel Planche qui l’avaient recueilli lorsque, à la suite d'une permission pour maladie en mars 1944, il avait refusé de repartir en Allemagne pour le STO (service du travail obligatoire)."

Il a rencontré Marcel, puis est tombé amoureux de Jeanne, et ils ont vécu tous les trois. Le côté libertaire, Brassens le vivait au quotidien.

Femmes : une attitude moderne

"Sur les femmes aussi Georges Brassens est très moderne. En réécoutant toute son œuvre, je me suis rendue compte à quel point il parlait bien d'elles, et que son image de misogyne était trompeuse : écoutez la liberté accordée aux femmes dans La non demande en mariage, l’ode au sexe féminin dans Le Blason...

Il y a aussi Saturne, l’une de mes chansons préférées, où il dit qu’une femme est aussi belle à 40 ans avec ses cheveux gris, que plus jeune. A l’heure où les chanteurs allaient chercher des femmes plus jeunes qu’eux, il est à contre-courant en disant qu’il veut vieillir auprès de la même femme, même vieillisante (Püppchen avait 9 ans de plus que lui).

Dans ses textes, il dit aussi qu’une femme est une femme même si elle n’a pas d’enfant. Il prend la défense des prostituées - certaines d’entre elles, lui ont écrit pour le remercier. Dans le contexte de l’époque où la femme restait au foyer pour attendre son mari à qui elle avait fait à manger, il se fait toute petit devant une poupée…"



La décroissance avant l'heure

"Aujourd’hui la décroissance est à la mode. Mais à ses début, Georges Brassens a écrit sur ce thème dans un journal anarchiste libertaire. Il vivait dans un appartement qui, selon nos critères d’aujourd’hui, serait un taudis. Il refusait le luxe, l’argent était fait pour être redistribué. Il abhorrait le capitalisme et veillait à ce qu’autour de lui, les gens ne manquent de rien. Cette dignité et cette générosité totale lui semblaient le plus important. Il estimait surtout que ses actes devaient être en accord avec ce qu'il chantait. Il pensait qu’il valait mieux s'améliorer soi-même, plutôt que de donner des leçons aux autres.

Après, il ne faut pas en faire un penseur de tout et de rien sur la société. Il était extrêmement cultivé, possédait une collection exceptionnelle de livres, de disques. Il achetait tout ce qui sortait - Yves Simon, Philippe Chatel… Sa vraie passion était la musique."

Ouvrir sa porte aux pauvres et aux migrants

"L’Auvergnat, La ballade des gens nés quelques part, Bancs publics…. Il est essentiel d’écouter ses chansons aujourd’hui. Dans L’Auvergnat, il raconte que, alors qu'il n'avait rien, qu’il s’était enfui du STO, deux personnes lui avaient ouvert leur porte. Elles l'ont accueilli et l'ont nourri. Ils ont cru en lui alors qu'il n'était absolument rien.

C'est une forme d'exemple, même si, évidemment, il n'est pas donneur de leçons.

Mais aujourd'hui, écouter Brassens résonne de manière très forte alors qu’on est dans un repli sur soi face aux migrants, et qu’on ferme les yeux sur des choses effrayantes qui se passent juste à côté de nous.

La ballade des gens qui sont nés quelque part se moque des personnes qui revendiquent leurs petits lieux, des contrées renfermées sur elles.

Alors qu'au contraire, pour Brassens, la richesse vient de la différence - de l'étranger, des autres... C’est quelque chose qu’il chante tout le temps.

Il y a quelques années, Rodolphe Burger avait repris Les bancs publics pour soutenir les sans-papiers."

Le non engagement ?

"Dans Mourir pour des idées, Georges Brassens défend le non-engagement. Et quand on voit les chiffres de l’abstention aux dernières élections, il apparaît malheureusement moderne.

En fait, Brassens était beaucoup plus engagé qu’il ne le prétend dans sa chanson, mais il n'avait pas envie d'en parler en public. Et quand on commence à creuser, on s’aperçoit que même si Georges Brassens ne voulait pas être un porte-drapeau, mais il a, par exemple, chanté à des galas d’associations contre la peine de mort."

