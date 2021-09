Akhenaton & Shurik'n le duo du groupe IAM étaient les premiers invités de la "Radio de…". Sans surprise ils ont choisi d’écouter des chansons de soul ou rap (James Brown, Anderson Paak, Eric B. et Hakim, Nino Rota…). Parmi les titres sélectionnés figure, plus inattendu « Mon amie la rose » chanté par Françoise Hardy.

Akhenaton, Shurik'n de IAM en septembre 2021 et Françoise Hardy en 1965 © Arnaud Journois/Maxppp et Stanley Bielecki/ASP/Getty

Shurik'n explique : "Mon amie La Rose par la chanteuse yéyé Françoise Hardy (1965) est un morceau avec lequel j'ai grandi. Ma mère l’écoutait tout le temps.

Surtout, j'ai été élevé avec des poésies dont il est inspiré.

Mon amie La Rose est une chanson écrite par Cécile Caulier. Probablement inspirée par le poème de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, elle provient aussi des Rubaiyat d'Omar Khayyam, un poète persan du XIIe siècle.

Ces poèmes parlent de la mort, du côté éphémère de la vie, et de la beauté de la jeunesse. Ce sont des thèmes très humains. Et les textes sont très bien écrits.

Vous vous retrouverez dans cette poésie tant elle renvoie à sa propre existence. Elle fait réfléchir à notre façon de vivre et d’aborder la vie, et la mort. C'est un morceau musical magnifique. Il est même structuré comme un morceau de musique arabe avec des cordes au début, et le rythme qui arrive ensuite."

Mon amie La Rose, figure sur l'album éponyme de Françoise Hardy. Il correspond à l'époque où la chanteuse change de style. De jeune fille sage, elle devient top model. Elle porte alors la première mini-jupe inventée par Mary Quant. Coco Chanel se serait exclamé : "Mais quel est cet accessoire ?", et la chanteuse de répondre : "On est bien peu de chose, et mon amie la rose, me l'a dit ce matin..."