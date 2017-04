41 chansons de tous genres qui ont marquées les 40 dernières années du Printemps de Bourges .

Profitez de notre playlist qui revient les musiques marquantes des 40 dernières années du Printemps de Bourges. © AFP / Guillaume Souvant

Savez-vous quel est le point commun Georges Moustaki et Suprême NTM ? Entre Abd Al Malik et Stephan Eicher ? Non ? Et bien c'est du côté de la ville de Bourges qu'il faut chercher. Chaque printemps depuis 1977, la capitale berrichonne est aussi la capitale de la musique en France. Le pari des fondateurs, Daniel Colling, Alain Meilland et Maurice Frot, était de réunir des talents confirmés, que l'on n’entendait pas forcément partout, comme des générations qui ne demandaient qu'à être révélées.

Dans cette playlist retraçant ces quarante ans d'aventure musicale, notre programmateur musical Thierry Dupin a donc logiquement fait le lien entre ces artistes parfois antagonistes, mais qui possèdent tous en commun d'avoir partagé la programmation du festival. Charles Trenet, Bernard Lavilliers et Jacques Higelin faisaient partie de la première affiche. Depuis, tous les genres musicaux se sont côtoyés entre la place Séraucourt, le palais d'Auron ou le théâtre Jacques Cœur.

Le Festival a servi aussi d'accélérateur de carrière pour de nombreux artistes, avec l'appui de ce qui est devenu aujourd'hui Les Inouïs du Printemps de Bourges. Il est évidemment difficile de faire une liste exhaustive de tous ces artistes. Avec cette playlist, découvrez ceux qui ont traversé le temps et dont le succès ne s'est plus jamais démenti comme Louise Attaque, Noir Désir, IAM, Brigitte, Miossec, Vincent Delerm, Camille, Benjamin Biolay, Julien Doré ou encore Christine and the Queens.

