Ce mercredi matin, en exclusivité sur France Inter, le rappeur Damso a révélé le titre de son nouveau projet, "Qalf Infinity", qui sera dévoilé d'une manière inédite : pour avoir la primeur de son écoute, il faudra se rendre à 23h sur Instagram. La sortie de l'album sur les plateformes aura lieu jeudi à minuit.

Le nouvel album de Damso est le cinquième, après notamment "QALF", sorti l'an dernier © OJOZ pour Damso

Ca y est, on connait le titre du successeur de "QALF" : le nouvel album de Damso s'appelle "Qalf Infinity". Le rappeur l'a dévoilé ce mercredi matin, en exclusivité sur France Inter. "Qalf Infinity, la suite du projet Qalf", explique-t-il.

L'album est attendu sur les plate-formes numériques dès minuit jeudi, mais avant cela, l'artiste belge, poids lourd du rap francophone, le diffusera de façon inédite : à 23h, sur son compte Instagram, Damso diffusera l'intégralité du projet sous la forme d'un "live" précédant de quelques minutes la sortie officielle.

Écoutez Damso au micro de Lé Salamé :

Un cinquième album très attendu

La sortie de "XX" arrive après celle d'un premier extrait, le 6 avril dernier, intitulé "J'avais juste envie d'écrire", aux paroles ancrées dans l'actualité, où le rappeur dit notamment "Un col blanc veut pas dire qu't'es un mec bien, des pédophiles s'cachent derrière l'eucharistie" ou "Bave du crapaud atteignant colombe, les politiques ont fini par faire du virus leur campagne".

Ce disque sera le cinquième de l'artiste, après "QALF" sorti en septembre dernier, et qui a été le jour de sa sortie l'album le plus streamé au monde sur les plateformes d'écoute. Damso est reconnu comme l'un des paroliers les plus talentueux du rap en français, et son style oscillant entre rap pur et chanson rend ses titres accessibles aux amateurs et amatrices de rap autant qu'aux autres.

En 2019, son album Lithopédion a été couronné par une Victoire de la musique de l'album rap de l'année. Et en Belgique, la même année, il a été sacré artiste de l'année à la fois aux Octaves de la musique (l'équivalent des Victoires) et aux D6bels Awards, une autre cérémonie diffusée par la RTBF. Chacun de ses disques est certifié au moins disque de platine en France, soit au moins 200 000 équivalents ventes.