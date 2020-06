Invité de l'émission Boomerang, pour sa carte blanche, Thomas Dutronc a proposé sa version de la chanson de Serge Gainsbourg extraite de "Percussions" son sixième album. Enregistré au mois d'octobre 1964, le titre sur le thème de la séparation lui a été inspiré par Mozart à qui il emprunte le titre "Les petits riens"

Thomas Dutronc chante Serge Gainsbourg © Getty / Foc Kan et Ulf Andersen

Avec Frenchy, il revisite, version jazz, des chansons françaises qui ont fait le tour du monde, et nous fait voyager de Claude François, à Daft Punk, en passant par Edith Piaf ou Air! Ecouter Ces petits riens, la chanson de Serge Gainsbourg reprise dans Boomerang par Thomas Dutronc :

"Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout

Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup

On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout

Rien c'est bien mieux que tout

Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser à vous

Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout

Mais comme si de rien était je pense à tout

Ces petits riens qui me venaient de vous

Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous

Evidemment ça ne fait pas beaucoup

Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout

Ces petits riens qui me venaient de vous

Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout

Pleurer pour un rien c'est déjà beaucoup

Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur déjà vous

Je vous envie, je vous en veux, beaucoup

Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous

Les voulez vous tenez que voulez vous

Moi je ne veux pour rien au monde plus rien de vous"

Une chanson de Serge Gainsbourg

