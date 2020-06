Fin avril, il dévoilait "Goliath", premier extrait d’un nouvel opus très attendu. Invité de l'émission Boomerang, le musicien Woodkid a chanté une chanson de l'auteur de "Petite Marie" ou de "Je l'aime à en mourir". Un joli moment musical.

Woodkid interprète "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" de Francis Cabrel dans l'émission Boomerang sur France Inter. (Ici, en concert à Berlin en 2014) © Getty / Frank Hoensch

Après l'avoir interrogé sur les musiques écoutées enfant à la maison (Barbara, Simon and Garfunkel, Les Beatles, et Cabrel) Augustin Trapenard a encouragé l'artiste à interpréter cette très belle chanson d'amour de 1994, extraite de l'album Un samedi soir sur la terre, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.

"Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" par Woodkid

C'est une grande première : je n'ai jamais chanté en français tout seul

3 min Woodkid chante Cabrel Par France Inter

"Mon enfant nue sur les galets

Le vent dans tes cheveux défaits

Comme un printemps sur mon trajet

Un diamant tombé d'un coffret

Seule la lumière pourrait

Défaire nos repères secrets

Où mes doigts pris sur tes poignets

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai

Et quoique tu fasses

L'amour est partout où tu regardes

Dans les moindres recoins de l'espace

Dans le moindre rêve où tu t'attardes

L'amour comme s'il en pleuvait

Nu sur les galets

Le ciel prétend qu'il te connaît

Il est si beau c'est sûrement vrai

Lui qui ne s'approche jamais

Je l'ai vu pris dans tes filets

Le monde a tellement de regrets

Tellement de choses qu'on promet

Une seule pour laquelle je suis fait

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai

Et quoique tu fasses

L'amour est partout où tu regardes

Dans les moindres recoins de l'espace

Dans le moindre rêve où tu t'attardes

L'amour comme s'il en pleuvait

Nu sur les galets

On s'envolera du même quai

Les yeux dans les mêmes reflets

Pour cette vie et celle d'après

Tu seras mon unique projet

Je m'en irai poser tes portraits

À tous les plafonds de tous les palais

Sur tous les murs que je trouverai

Et juste en dessous, j'écrirai

Que seule la lumière pourrait

Et mes doigts pris sur tes poignets

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai"

=> ECOUTER | Boomerang avec Woodkid