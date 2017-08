Une émission spéciale de Very Good Trip pour une rentrée en beauté !

Queens of the Stone Age © Radio France

Le groupe californien Queens of the Stone Age, mené par Josh Homme, se produit en exclusivité sur la scène du studio 105 pour faire découvrir aux auditeurs de France Inter son tout nouvel album Villians.

Villains © QOTSA

Formés en 1996, les Queens of the Stone Age, aussi appelés QOSTA, sont devenus une référence de la scène alternative, notamment avec des tubes comme Make it with chu ou encore No one knows.

Le lundi 28 août, dès 21h, à vivre un pur moment de rock’n’roll avec les QOSTA dans Very good trip de Michka Assayas !

Queens of the Stone Age à retrouver sur France Inter dans Very Good Trip, à vivre aussi sur franceinter.fr et twitter @franceinter

Pour assister au concert, inscrivez-vous sur le site maisondelaradio.fr dès le 22 août 2017.