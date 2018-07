Freddy Mercury est le nom de scène de Farrokh Bulsara. Qui était le jeune homme caché derrière la star flamboyante ?

Freddie Mercury lors d'un concert de Queen en 1977 © Getty / Lex van Rossen/MAI

Dans son émission Blockbusters, Frédérick Sigrist et ses invités reviennent sur la vie du chanteur, l'émergence du personnage de Freddie Mercury et la naissance du groupe mythique…

La petite enfance à Zanzibar

En 1946, Farrokh Bulsara naît dans l'archipel de Zanzibar (aujourd’hui la Tanzanie), à l'est de l'Afrique, qui est à l'époque sous protectorat britannique.

Ses parents sont des Parsis Indiens, ils viennent de la province de Bombay, alors en Colombie britannique. Son père travaille pour le protectorat. Farrokh Bulsara est un garçon timide, chétif, complexé par ses dents. Il grandit dans un milieu aisé comme l'explique Thomas Jamet, spécialiste des marques et des médias, au micro de Frédérick Sigrist :

Il disait qu'il lui suffisait de tendre la main et un verre de jus d'orange lui arrivait naturellement...

L'enfance en Inde

Farrokh Bulsara est envoyé en pensionnat pour garçon en Inde, près de Bombay (l'actuelle Mumbai), à l'âge de huit ans. C'est un moment fondateur pour lui, selon le journaliste Richard Gaitet - et pas seulement parce qu'il s'y initie au chant :

Séparé de ses parents et de sa sœur, il comprend qu'il ne peut compter que sur lui-même. Son caractère naît ici, avant l'installation à Londres.

C'est ici que sa détermination naît, face aux brimades dont il est l'objet. C'est là qu'il commence à se faire appeler "Freddie" et non plus Farrokh. C'est là aussi qu'il tombe amoureux d'un de ses professeurs. C'est là enfin qu'il forme son premier groupe de musique : The Hectics, à 12 ans. Le groupe reprend des standards du rock'n roll... Le futur leader de Queen est au piano, pas au chant.

L'adolescence à Londres

En 1964 éclate la Révolution de Zanzibar et la famille Bulsara se réfugie en Angleterre. Farrokh Bulsara a 17 ans. Il entame alors des études d'arts plastiques. Parallèlement, il continue à s'intéresser à la musique, apprend à jouer de la guitare et appartient à plusieurs groupes successifs comme Wreckage ou Sour Milk Sea. C'est là qu'il fait la rencontre de Brian May et Roger Taylor, du groupe Smile.

Et finalement…

En 1970, le chanteur de Smile quitte le groupe, laissant la place vacante pour Freddie qui en profite pour ripoliner le nom du groupe en Queen. Il se choisit également un nom de scène : "Mercury". Freddie Mercury est né.

Thomas Jamet raconte : "C'était _quelqu'un d'extrêmement timide_, de foncièrement gentil, mais il se cachait derrière un personnage. Il a changé de nom assez vite pour prendre un nom de scène. Ce personnage l'a complètement habité, c'est quelque chose qu'il a créé et qu'il a su imposer à ses propres yeux et à ceux du public après".

En 1971, le bassiste John Deacon rejoint les musiciens : le groupe Queen est au complet.

Grâce à ses études, Freddie Mercury dessine le logo en associant les signes astrologiques des quatre membres du groupe : deux lions pour Deacon et Taylor, un crabe (cancer) pour Brian May et deux fées (vierge) pour lui-même. Au centre, l'initiale du groupe et une couronne… L'ensemble est surmonté par un énorme phénix. L'image du groupe prend forme. Image qu'on retrouve sur les pochettes des albums et au début de cette vidéo :

Au commencement du groupe, Freddie Mercury est un bon leader mais, pour autant, ce n'est pas un très bon chanteur. Mais il travaille beaucoup, et devient virtuose, capable de couvrir une gamme de quatre octaves et de s'adapter à n'importe quel style.

Thomas Jamet souligne : "Il a énormément bossé. Ce qui est fascinant, c'est cette intelligence et cette auto-détermination complètement dingue. Cette intelligence est aussi partagée par les autres membres du groupe qui ont énormément bossé. Les quatre membres de Queen ont écrits des singles qui ont été numéro 1 dans le monde entier, donc _leur travail a payé_. Ils étaient tous diplômés de grandes écoles. Freddie Mercury était diplômé d'une école d'art, la même que Bowie. Brian May est docteur en astrophysique. Roger Taylor aurait pu être chirurgien dentiste et John Deacon aurait pu être ingénieur en électronique : ils ont arrêté leurs études pour faire de la musique mais c'était quatre bosseurs, quatre intelligences..."

Freddie Mercury lors d'un concert au Milton Keynes National Bowl en 1982 © Getty / Graham Wiltshire

