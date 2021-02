À l'occasion de la sortie de son nouvel album, testez vos connaissances sur sa carrière et ses chansons.

Julien Clerc vient de dévoiler son 26e album studio, intitulé "Terrien". © AFP / LOIC VENANCE

C'est un des rois de la mélodie en France. Avec plus de 50 ans de carrière et des dizaines de tubes, Julien Clerc est incontournable. Le chanteur vient de sortir Terrien, son 26e album studio.

Avec des textes signés Clara Luciani, Jeanne Cherhal et Bernard Lavilliers, Julien Clerc nous fait de nouveau voyager. Et s'engage un peu plus qu'à l'accoutumée, sur des thèmes comme l'écologie, le Brexit, ou encore les violences faites aux femmes dans une chanson intitulée La jeune fille en feu, référence sans doute à Adèle Haenel et son départ des César l'an passé. De La cavalerie à Si on chantait en passant par La fille aux bas nylon, connaissez-vous bien ses chansons ? Et ces quelques anecdotes sur sa carrière ?

