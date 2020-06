À 79 ans, Bob Dylan a encore des choses à dire et à jouer. Il dévoile ce vendredi son nouvel album, "Rough and rowdy ways". L'occasion de vous tester, sur les presque 60 ans de carrière de cette légende mondiale de la musique.

Bob Dylan dévoile aujourd'hui "Rough and rowdy ways", son 39e album. © Maxppp / Philippe Gras

Infatigable Bob Dylan. Même s'il n'a plus rien à prouver, et ce depuis longtemps, l'Américain n'est toujours pas prêt à prendre sa retraite, puisqu'il sort aujourd'hui un nouvel album, Rough and rowdy ways. Dès le mois de mars, en plein confinement, Bob Dylan nous gratifiait de Murder Most Foul, un titre fleuve de 17 minutes, en forme d'oraison funèbre pour le président John F. Kennedy, assassiné en 1963.

Des années 1960 à aujourd'hui, ses mélodies, sa voix nasillarde et les paroles poétiques de Blowin' In The Wind ou Knockin' On Heaven's Door résonnent encore aujourd'hui partout dans le monde. Mais connaissez-vous bien la vie, et les presque 60 ans de carrière de "Bobby" ? Testez vos connaissances, avec ce quiz en dix questions !