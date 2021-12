Étienne Daho fête cette année quarante ans de carrière, et se voit remettre une médaille par l'Académie française. Pour sûr, les académiciens ont dû réécouter attentivement sa discographie. Et vous, savez-vous tout sur Daho ? On a réalisé un quiz pour vous tester.

Etienne Daho, 2018 © Getty / .

L'Académie française remettra la Grande Médaille de la chanson française à Étienne Daho, dont la carrière a commencé en 1981. Le dandy de la pop a fait tomber la France à ses pieds en quelques titres comme "Week-end à Rome" ou "Comme un boomerang".

Une sacrée revanche quand il se remémore ce ponte du festival d'Avignon qui, juste avant son entrée en scène pour "Le condamné à mort", lui lance perfidement que "les spectateurs ici peuvent être très hostiles", pour lui faire sentir qu'il venait de la pop et était étranger à ce monde de la culture dite classique.

Pour fêter cela, il sort ce 3 décembre "Il ne dira pas" (CD et édition limitée vinyle de couleur), un mini-album de versions remixées de titres issus de son premier album Mythomane, paru il y a 40 ans.

Allez, prêts pour un quiz Daho ? C'est parti.